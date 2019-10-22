به گزارش خبرنگار مهر، حسین شاکری در نشستی با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران همزمان با ظهر سهشنبه به میزبانی اداره کل کتابخانههای عمومی استان سمنان، ضمن بیان اینکه انعقاد ۱۷ تفاهمنامه همکاری توسط این اداره کل با سایر دستگاههای دولتی در زمره اقدامات کتابخانههای عمومی استان برای ترویج فرهنگ مطالعه است، تأکید کرد: این تفاهمنامهها غالباً در بخشهای مختلف فرهنگی، اجتماعی و آموزشی منعقدشده است.
وی بابیان اینکه کتابخانههای عمومی استان سمنان این تفاهمنامهها را با دستگاههای اجرایی، فرهنگی و دانشگاهها منعقد کرده است، افزود: یکی از محورهای اصلی در این تفاهمنامهها منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای افزایش سرانه مطالعه است.
ترویج فرهنگ کتابخوانی با همکاریهای دو جانبه
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان سمنان، بابیان اینکه مقام معظم رهبری در باب افزایش سرانه مطالعه میفرمایند «سلامت فکری را با کتابخوانی تأمین کنید»، گفت: تلاش این اداره کل و مجموعه دستگاههای دولتی و فرهنگی در راستای گسترش فرهنگ مطالعه است.
شاکری ضمن بیان اینکه رسالت اداره کل کتابخانههای عمومی استان سمنان ترویج فرهنگ مطالعه با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود در استان است، بیان کرد: یکی از ظرفیتهای موجود، همکارهای دو یا چندجانبه در راستای ترویج و توسعه فرهنگ کتابخوانی با استفاده از انعقاد تفاهمنامههای همکاری است که خوشبختانه در این راستا مساعدتهای خوبی را در سطح استان شاهد هستیم.
وی درباره بندهای تفاهمنامههای منعقدشده بین کتابخانههای عمومی و سایر دستگاههای اجرایی و فرهنگی و دانشگاهها، توضیح داد: غنیسازی منابع کتابخانههای تحت پوشش سازمان و آموزش خدمات کتابخانهای، همکاریهای مشترک علمی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی شامل مسابقه کتابخوانی و همچنین برنامههای مناسبتی چون نمایشگاه کتاب ازجمله تعهدات در تفاهمنامههای مذکور است.
نظر شما