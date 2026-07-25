به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم‌نامه همکاری میان فرماندهی انتظامی استان سمنان و شرکت آب و فاضلاب استان، عصر شنبه با حضور سردار سیدموسی حسینی، فرمانده انتظامی استان، و منصور کشاورزیان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان سمنان، امضا شد.

این تفاهم‌نامه با پیگیری معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان و در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی در حوزه اصلاح الگوی مصرف آب، ارتقای آگاهی عمومی، توسعه فرهنگ مدیریت مصرف و تقویت تعاملات اجتماعی میان دو دستگاه منعقد شده است.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، فرماندهی انتظامی و شرکت آب و فاضلاب استان سمنان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک، در اجرای برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی همکاری خواهند کرد تا زمینه ارتقای فرهنگ عمومی، نهادینه‌سازی مصرف مسئولانه منابع آب و توسعه رفتارهای اجتماعی مطلوب در سطح استان فراهم شود.

همچنین استفاده از ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی، آموزش همگانی، تولید محتوای فرهنگی و اجرای برنامه‌های مشترک برای افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت مصرف آب، از مهم‌ترین محورهای این همکاری عنوان شده است.

مسئولان دو دستگاه نیز با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی بین‌بخشی، ابراز امیدواری کردند اجرای این تفاهم‌نامه بتواند با تقویت فرهنگ‌سازی، اصلاح الگوی مصرف آب، افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی شهروندان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و آموزشی، گامی مؤثر در تحقق اهداف توسعه پایدار استان سمنان باشد.