جزییات مراسم تشییع و بزرگداشت حجت الاسلام مصطفی آژینی

به گزارش خبرنگار مهر، طلبه فاضل حجت الاسلام مصطفی آژینی (فرزند محسن آژینی از پیشکسوتان رسانه ای و فعالان سیاسی کشور و از اعضای دفتر مقام معظم رهبری) پس از شرکت در راهپیمایی باشکوه اربعین و زیارت مولایش امیرالمؤمنین(ع) و حضرت سیدالشهدا(ع) و ابالفضل العباس(ع) در مسیر بازگشت در جاده خرمشهر دچار حادثه تصادف شد و به لقاء الله پیوست.

مراسم تشییع این دلداده اباعبدالله ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ١ آبان ماه از مقابل منزل وی واقع در شهران، خ نیرو، خ شهید شرق آزادی، پ۲ انجام و پس از برگزاری مراسم بزرگداشت در حوزه علمیه مشکات، واقع در اتوبان خلیج فارس، روستای پلائین جهت خاکسپاری به بهشت زهرا قطعه ٢٣١ روبروی سالن دعا ندبه منتقل خواهد شد.

همچنین روز جمعه سوم آبان مراسم ختم آن مرحوم در مسجد جامع امام علی علیه السلام واقع در خیابان شهران شمالی از ساعت ۱۵ تا ۱۶:٣٠ برگزار می گردد.