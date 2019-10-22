زباله گردهای سطح شهر اهواز ساماندهی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید صالحی در جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی در سالن اجتماعات فرمانداری با اشاره به معضلات زباله گردی برای مدیریت شهری و سلامت شهروندان افزود: زباله گردها با همکاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز و نیروی انتظامی و کلانتری های مناطق ودیگر دستگاه های ذیربط ساماندهی می شوند، تا رضایتمندی شهروندان را به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به مشکلات کشتارگاه دام اهواز، بر تسریع در بهبود کیفیت و رفع مشکلات بهداشتی تاکید کرد.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداراهواز درادامه با اشاره به مشکلات بهداشتی دست فروشان مسیرهای برون شهری و درون شهری به ویژه در شهر الهایی گفت: شهرداری الهایی و اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای با همکاری دیگر دستگاه های ذیربط نسبت به جمع آوری و ساماندهی این دستفروشان اقدام کنند.

صالحی در پایان بر تسریع در نصب درب شبکه فاضلاب در برخی از مناطق اهواز تاکید کرد و گفت: نبود درب شبکه فاضلاب در برخی از مناطق مشکلاتی برای شهروندان ایجاد کرده است.