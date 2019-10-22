سرلشکر «علی اللامی» در شمال عراق کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یکی از فرماندهان ارشد پلیس عراق در جریان دفع یورش تروریستهای تکفیری داعش در استان صلاح الدین عراق کشته شد.

یک منبع امنیتی عراقی اعلام کرد: بر اثر یورش داعش به استان صلاح الدین یک فرمانده ارشد عراقی کشته شد. سرلشکر علی اللامی فرمانده لشکر چهارم پلیس عراق در هنگام دفع یورش داعش به استان صلاح الدین در منطقه مطیبیجه این استان کشته شد.

همزمان یاسین الیاسری وزیر کشور عراق هم از کشته شدن علی اللامی هنگام دفع یورش داعش در سامراء خبر داد.

یک منبع امنیتی عراقی هم به ابابیل نیوز اعلام کرد که سرلشکر علی اللامی و یک سرهنگ و چهار نظامی دیگر در جریان حمله داعش به قایق های آنها در جریان گشت شناسایی در رود دجله در سامراء کشته شدند.

شایان ذکر است که ارتش عراق روز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرده بود که در حمله داعش به دو ایستگاه بازرسی در محدوده میدانهای نفتی واقع در استان صلاح الدین در شمال عراق دو تن از نیروهای امنیتی عراق کشته و سه تن دیگر زخمی شده اند.

در این بیانیه آمده است: عناصری از گروه تروریستی داعش به دو ایست بازرسی در محدوده میدانهای نفتی استان صلاح الدین حمله کردند و با استفاده از یک بمب کنار جاده ای وسیله نقلیه متعلق به نیروهای امنیتی عراق را منفجر کردند که در پی آن، دو تن از این نیروهای امنیتی جان خود را از دست دادند.

افزون بر انفجار این بمب کنار جاده ای، تروریستهای داعش بر روی نیروهای امنیتی که سعی داشتند جسد کشته شدگان را از محل حادثه خارج سازند، آتش گشودند که در پی آن، سه تن دیگر از نیروهای امنیتی عراق مجروح شدند.