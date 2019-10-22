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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۷:۲۸

جلسه مدیرعامل باشگاه فولاد با مدیرکل صدا و سیمای خوزستان

جلسه مدیرعامل باشگاه فولاد با مدیرکل صدا و سیمای خوزستان

مدیرعامل باشگاه فولاد در جلسه‌ای با مدیرکل صدا و سیما خوزستان شرکت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید آذری در گفت و گو با سایت باشگاه فولاد در خصوص دیدار با مدیرکل صدا و سیما خوزستان، اظهارکرد: آقای رحیمی به مطالبات مردم خیلی توجه دارد. تمام تلاش او این است که بازی تیم‌های خوزستانی به نحو احسن به روی آنتن برود و هواداران باتوجه به امکانات موجود، بهترین تصاویر را ببینند.

وی بیان کرد:  آقای رحیمی نیز عنوان کرد که معاونان و مدیران صدا و سیما به دنبال این هستند که در آینده نزدیک باتوجه به توانمندی‌های موجود در استان در یک اقدام مشارکتی با باشگاه‌ها و مدیران عالی رتبه استان و همچنین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، راه‌کارهای ارتقا و پخش تلویزیونی با بهترین کیفیت برای هواداران خونگرم خوزستانی ارائه دهند.

آذری گفت: در همین راستا مقرر شد فردا اولین جلسه کارشناسی پخش مسابقات تلویزیونی در محل ورزشگاه شهدای فولاد با حضور متخصصان و کارشناسان صدا و سیما و مدیران مجموعه فولاد و شرکت‌های مربوطه تشکیل شود.

وی عنوان کرد: برخود واجب می‌دانم از  شور، اشتیاق و علاقه تمام عزیزان، مدیران و معاونان صدا ، سیما و بخش خبر خوزستان و همچنین تهیه‌کنندگان برنامه‌های ورزشی و مدیران عالی رتبه صدا و سیما استان خوزستان که اولین شبکه استانی در ایران هستند که نسبت به پخش مسابقات تیم‌های استان‌شان از سالیان پیش تلاش داشته‌اند، تشکر کنم.

کد مطلب 4753653

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