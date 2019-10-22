۱۲۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی به کشت چغندر قند اختصاص یافت

محسن مهدوی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در یک هزار و ۲۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان چغندرقند کشت شد.

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری عملکرد تولید محصول چغندرقند در هر هکتار را ۴۲ تن بیان کرد و افزود : ۵۲ هزار و ۵۰۰ تن از این محصول در چهارمحال و بختیاری برداشت می شود.

وی افزود :ارقام کشت شده چغندرقند در استان آریا، توکان و آنتک است.

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: برداشت چغندرقند از اراضی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری تا اواسط آبان ماه ادامه دارد و بیشترین سطح زیر کشت چغندرقند در استان چهارمحال و بختیاری در شهرستان کیار قرار دارد.

وی بیان کرد: چغندر های قند تولیدی استان تحویل کارخانه قند استان می شود.

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: چغندر های قند تولیدی استان چهارمحال و بختیاری از عیار قند بسیار بالایی برخوردار است و جزو با کیفیت ترین چغندر قند های تولیدی در سطح کشور به شمار می روند.