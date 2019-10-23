خانه وارطان ثبت ملی شد

.به گزارش خبرنگار مهر، این بنا با قدمتی بیش از ۷۰ سال در آخرین جلسه ثبت آثار تاریخی تهران که روز ۲۵ مهر ماه برگزار شد، به عنوان اثر ملی شناخته شد ولی هنوز شماره ثبت به آن تعلق نگرفته است

از جمله آثار شاخص ثبت‌ شده در این جلسه، می‌توان به موزه عکاس‌خانه شهر، سرای محله فردوسی، خانه فولادوند، سرای محله امامزاده یحیی، خانه معتمد السلطنه، خانه غلامحسین میرزا و خانه وارطان (خانه گفتمان معماری و شهر) از تهران اشاره کرد.این آثار بر اساس نظر شورای ملی ثبت آثار غیرمنقول تاریخی و فرهنگی، واجد ارزش ثبت ملی شناخته شدند و پس از تأیید وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به مراجع قانونی ذیربط ابلاغ می‌شود. معمولا ابلاغ این نامه ها در وزارت میراث فرهنگی پس از ثبت ابنیه تاریخی چند ماهی طول می کشد

بنای خانه وارطان نیز که یکی از این بناهای مورد بررسی قرار گرفته بوده است، در مالکیت وزارت راه و شهرسازی بود که آن را به یک شرکت زیر مجموعه سپرد و اکنون به عنوان خانه معماران فعال است و در آن برنامه های فرهنگی متعددی اجرا می شود.

.وارطان هوانسیان معمار ارمنی تبار اهل ایران و از مدافعان معماری مدرن در ایران بود که در سال ۱۳۶۱ از دنیا رفت