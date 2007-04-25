دموکراسی بدون انقلاب در دانایی ناممکن است

به گزارش خبرنگار مهر، دومین و آخرین روز از نشست میان رشته ای «تجارب دموکراسی» به همت مرکز و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی تهران با حضور اساتید دانشگاه و میهمانان از داخل و خارج کشور در دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

در ابتدای این نشست صاحب کرسی صلح یونسکو به بررسی رابطه جامعه دانش و دموکراسی پرداخت. وی با اشاره به دو انقلاب ماشینی و شیمیایی، مشخصه های این دو انقلاب را سازگاری آنها با شیوه های اقتدارگرای حکمرانی برشمرد.

مدهاو نالاپات در مقابل این دو انقلاب به انقلاب دانایی اشاره کرد که بر فرهنگ مدارا و تفاهم حکم می کند و بر آزاد بودن اندیشه به عنوان ابزار پیشرفت فرمان می دهد.

در ادامه نشست ناصر فکوهی درخصوص پوپولیسم جدید و دموکراسی در آمریکای لاتین سخنرانی کرد. وی با برشمردن مشخصه های پوپولیسم جدید در بسیاری از نقاط جهان و بویژه در آمریکای لاتین، این شکل از پوپولیسم را به عنوان یک واکنش در برابر جهانی شدن در دوران پس از جنگ سرد بویژه پس از 11 سپتامبر معرفی کرد.

محمدجواد کاشی سخنران دیگر این نشست در سخنرانی خود با عنوان تحول گفتار دموکراسی در ایران به چهار الگوی سخن دموکراسی در قبل و یک الگوی دموکراسی پس از انقلاب اسلامی اشاره و بر کانونی نبودن نظم دموکراتیک در این گفتمانها تاکید کرد.

محمد حسین زارعی دیگر سخنران این نشست نیز در سخنان خود از میان عوامل موثر بر گذار به دموکراسی درایران، به بررسی ماهیت دولت و ساخت قدرت سیاسی پرداخت.

وی ساخت غیردموکراتیک قدرت و چگونگی توزیع منابع و ابزارهای آن را از موانع موثر بر پیشرفت دموکراسی درایران دانست.

سپس سید عبدالامیر نبوی در سخنرانی خود با عنوان خاورمیانه: کدام دموکراسی؟! به بررسی این موضوع عدم تحکیم دموکراسی در این کشورها پرداخت.

وی تنها تجربه موفق در این زمینه را ترکیه معرفی کرد و افزود: در منطقه تسلط رادیکالیسم مذهبی بسیار قوی تر از دموکراسی است و متاسفانه تکرار تجربه ای همانند ترکیه امکانپذیر نیست.

روند دموکراتیزسیون در کشورهای عرب خاورمیانه و شکل گیری یک گفتمان انتقادی در این کشورها در 10 ساله اخیر از دیگر موضوعات سخنرانی این نشست بود که در آن کریستین نخله از موسسه فرانسوی روابط بین الملل به بررسی آن پرداخت. وی اخلاقی تر شدن سیاست، مبارزه با بوروکراتیزیسیون افراطی و توافق نیروهای تجددگراو هیئت حاکمه را از راه های دستیابی این کشورها به دموکراسی عنوان کرد.

محمدعلی کدیور با عنوان آخرین سخنران این نشست نیز مسئله گذار به دموکراسی در اسپانیا را مورد بررسی قرار داد و به ارائه نظریات گوناگون در رابطه با این گذار پرداخت.

در ادامه میزگردی با عنوان دین و دموکراسی به عنوان آخرین برنامه این نشست با حضور حاتم قادری، محمد راسخ، حجت الاسلام ابراهیمی، محمد محمدی گرگانی و امیر نیک پی برگزار شد.