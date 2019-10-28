توضیحات باشگاه پرسپولیس درباره بندهای قرارداد بازیکن برزیلی

به گزارش خبرنگار مهر، زدن پنج گل در نیم فصل اول، حضور در دو سوم دقایق بازی های پرسپولیس در دور رفت و بازگرداندن پول دریافتی به باشگاه پرسپولیس در صورت کنار گذاشته شدن در نقل و انتقالات زمستانی مواردی بود که در فضای مجازی در خصوص اخراج جونیور برانداو مطرح شد.

حسین قدوسی مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن رد تمامی این مسائل راجع به جدایی جونیور برانداو اظهار داشت: حرف اول و آخر را درباره بازیکنان شخص سرمربی می زند. آقای کالدرون به عنوان مسئول فنی تیم جلسات منظم و خوبی را با آقای انصاریفرد داشته است و مشکلی وجود ندارد. اگر موردی درباره جونیور یا سایر بازیکنان وجود داشته باشد در همین نشست ها مطرح می شود تا مدیریت تصمیم گیری کند.

وی افزود: اینکه می گویند برای جونیور شروطی وجود دارد که اگر آنها برآورده نشود قراردادش بطور اتوماتیک فسخ می شود صحت ندارد. بازیکنان فوتبال در دنیای حرفه ای هرگز حاضر به پذیرش شروط عجیب در قراردادهایشان نمی شوند. مشکل خاصی نیز در قرارداد با این بازیکن وجود ندارد اما تمامی شایعات مطرح شده درباره بندهای قراردادش را تکذیب می کنیم.