مخالفت عبداللهی با گازوئیل 16 تومانی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز به بررسی کلیات طرح اصلاح بند (و) تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 کل کشور پرداختند.

در این جلسه تنها سه نفر از موافقان و مخالفان نقطه نظرات خود را در مورد تغییر قیمت گازوئیل بیان کردند اما به دلیل کمبود وقت ادامه بررسی این لایحه به جلسه بعدی مجلس یعنی 16 اردیبهشت موکول شد.

مجلس در جلسه روز گذشته دو فوریت این لایحه اصلاحی را تصویب کرد.

دولت در ماده واحده این طرح اصلاحی درخواست کرده است در بند (و) تبصره 13 قانون بودجه سال 86 کل کشور عبارت قیمت هر لیتر نفت گاز از ابتدای خرداد ماه 86 مبلغ 450 ریال تعیین می گردد، حذف شود.

رضا عبداللهی عضو کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات در مخالفت با کلیات این لایحه دو فوریتی گفت استدلال دولت در خصوص این لایحه دقیق و کارشناسی نیست.

طبق نظر کارشناسان تورمی که گازوئیل لیتری 45 تومان در جامعه ایجاد می کند کمتر از تورمی که گازوئیل لیتری 16 تومان ایجاد می کند.

وی توضیح داد اگر قیمت گازوئیل لیتری 16 تومان باقی بماند حداقل باید یک میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی برداشت شود و به ازای هر یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی نقدینگی حداقل 4 واحد درصد رشد می کند که با این رشد حداقل 2 درصد تورم در کشور ایجاد خواهد شد.

عبداللهی تصریح کرد رشد نقدینگی از بهمن ماه 84 تا بهمن سال گذشته بسیار بی سابقه بوده است در طی این یک سال نقدینگی به میزان 1/42 درصد رشد داشته است.

وی علت این رشد نقدینگی را در برداشت بی رویه حساب و کتاب از ذخیره ارزی دانست و افزود: اگر بخواهیم نقدینگی حاصل از برداشت حساب ذخیره ارزی را کنترل کنیم یا باید واردات را انجام دهیم که منجر به نابودی تولید داخل می شود و یا یا اینکه بانک مرکزی ناچار می شود پول چاپ کند و در جامعه تزریق کند که این کار نیز به رشد نقدینگی منجر می شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطر نشان کرد: اگر قیمت گازوئیل به لیتری 45 تومان افزایش یابد به جمع آوری نقدینگی کمک می کند اما اگر به لیتری 16 تومان باقی بماند باید از حساب ذخیره ارزی برداشت شود که این به تولیدات داخلی و اشتغال ضربه می زند.

عبداللهی تاکید کرد: این کاری عوام پسندانه است و هیج بی عقلی چنین نمی کند.

مهدی کوچک زاده نماینده تهران پس از اظهارات رضا عبداللهی در مخالفت با لایحه دولت، در تذکری گفت خواهش می کنم در بحث به این مهمی که تعداد قابل توجهی از نمایندگان موافق آن هستند و دولت هم برای بازگشت به قمیت گازوئیل لایحه به مجلس ارایه کرده است همکاران به خصوص آقای عبداللهی از عباراتی مانند هیچ بی عقلی می آید چنین کاری کند و هیچ عوامی این کار را نمی کند استفاده نکنند.

وی افزود: این عبارت یک نوع بی احترامی به مخاطب است. با این عبارات نمی توان مردم را در فشار گذاشت که دست از حقشان بردارند.

محمد رضا باهنر رئیس جلسه در پاسخ به این تذکر کوچک زاده گفت: همکاران دقت کنند در واژه هایی استفاده کنند که قابل دفاع باشد.

عماد افروغ نماینده تهران نیز در تذکری به هیئت رئیسه مجلس گفت: آقای کوچک زاده وقتی می خواهند تذکر بدهند به هیچ ماده ای استناد نمی کند.

محمد رضا باهنر رئیس جلسه در پاسخ به افروغ گفت: این تذکر ماده 77 است.

افروغ نیز پاسخ داد: ماده 77 یا هر ماده دیگری که استفاده می شود، هیات رئیسه باید شان مجلس را رعایت کند.

وی افزود: باید در تذکر به مواد آئین نامه داخلی مجلس اشاره شود، آقای کوچک زاده می خواهد مخالفتی کند همین طور صحبت می کند شما باید میکروفون وی را قطع کنید.

نماینده تهران تصریح کرد من هم می توانم بگویم آیا می شود ثروت ملی را به هدر داد یا به تاراج برود.

باهنر پاسخ داد آقای کوچک زاده اعلام کردند از ماده 77 استفاده می کنند که بنده هم شنیدم.

سپس رضا طلایی نیک نماینده بهار و کبودر آهنگ در موافقت با این لایحه گفت: ما برای کاهش تورم باید به همه عوامل توجه کنیم و در مورد آنها برنامه ریزی داشته باشیم. عمده مصرف گازوئیل در بخش های تولیدی است و 56 درصد مصرف دیگر آن در حمل و نقل عمومی مصرف می شود، افزایش قیمت گازوئیل تاثیر فراوانی برتورم و گرانی در این بخش ها می گذارد.

وی افزود: اگر در افزایش قیمت گازوئیل می توانستیم آن را به صورت هدفمند اعمال کنیم اکنون می توانستیم قیمت گازوئیل را افزایش دهیم اما اکنون این اتفاق نیفتاده و تاثیر آن بر تولیدات و بخش کشاورزی خواهد بود.

طلایی نیک گفت: 90 درصد گازوئیل مصرفی در کشور تولید داخل است که 29 میلیارد لیتر آن در داخل کشور تولید می شود و تنها 3 میلیارد لیتر بنزین از خارج وارد می شود این به آن معنا است که 10 درصد گازوئیل کشور وارداتی است. اگر دولت معتقد و مصمم بود که تصمیم گیری دقیقی انجام دهد شاید افزایش قیمت گازوئیل امکانپذیر بود ولی دولت مصمم به سیاست ها نیست و ما هم از روی اکراه با ملاحظات تصمیم گیری می کنیم.

طلایی نیک تصریح کرد: مجلس و دولت باید به یک تصمیم گیری مصمم در زمینه قیمت سوخت برسند متاسفانه در عمل و در جریان کار، اختلاف و فرافکنی هایی اتفاق می افتد که دودش به چشم مردم می رود.

کریم شافعی نماینده مرند و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در مخالف با کلیات این لایحه گفت: با تصویب این لایحه یک میلیارد دلار کاهش منابع خواهیم داشت و مجبوریم از حساب ذخیره ارزی این کاهش را جبران کنیم.

مجلس واقف باشد که مبحث قیمت گازوئیل 16 یا 45 تومان نیست بلکه با این تصمیم ما در طرح های عمرانی و منطقه ای تاثیر می گذاریم.

وی افزود: اگر بخواهیم این مبلغ را از حساب ذخیره ارزی برداشت کنیم 2 درصد تاثیر تورمی آن را در اقتصاد کشور خواهیم داشت که با این کاهش چه می خواهید بکنید؟ اقتصاد سالم اقتصادی نیست که دولت در آن دست ببرد و هر چه خودش خواست اعمال نظر کند.

شافعی تصریح کرد: امروز نرخ گازوئیل یک چهارم قیمت آدامس، یک ششم قیمت مداد و به اندازه قیمت یک پاکت پستی است، آیا در این شرایط می توانیم اقتصاد سالمی داشته باشیم.

شافعی با بیان این که در بحث گازوئیل کشاورزان مورد اشاره قرار می گیرند، گفت: کشاورزان در این ماجرا مرغی شده اند که در عزا و عروسی کشته می شوند. حمایت از کشاورزان باید با یارانه مستقیم صورت گیرد و دولت می تواند با خرید تضمینی محصولات از کشاورزان حمایت کند.

نماینده مرند تصمیم دولت در زمینه تغییر قیمت گازوئیل را یک تصمیم سیاسی با اهداف سیاسی دانست و گفت: مردانی در تاریخ می مانند که تصمیم درست می گیرند و نباید مجلس در این زمینه دچار احساسات آنی شود.

وی گفت: اگر طرح تثبیت قیمت ها طرح درستی بود مردم امروز دچار سرشکستگی نمی شدند پس از سخنان مخالف و موافق به دلیل پایان وقت جلسه علنی امروز ادامه رسیدگی به این لایحه به جلسه بعدی موکول شد.