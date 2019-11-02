به گزارش خبرنگار مهر، مجید خورشیدی صبح شنبه در مراسم پدافند غیرعامل در بوشهر اظهار داشت: پدافند غیرعامل در بحرانها و بلایای طبیعی نقش کاربردی دارد بنابراین همه آحاد جامعه باید نسبت به پدافند غیرعامل آگاهی داشته باشند.
وی تصریح کرد: رعایت اصول پدافند غیرعامل در لایههای مختلف جامعه میتواند در ایمنسازی جامعه و جلوگیری از آسیبهای ناشی از بلایای طبیعی بسیار تأثیرگذار باشد.
خورشیدی بیان کرد: ترویج فرهنگ پدافند غیرعامل باید در بین اقشار مختلف مردم به ویژه دانش آموزان موردتوجه قرار گیرد و الزامات آن فراگیرند.
وی بیان کرد: هفته پدافند غیرعامل باهدف آگاهیبخشی جامعه نسبت به اهمیت این موضوع نامگذاری شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان دانشآموز اظهار داشت: یکی از اتفاقات مهم این ماه حماسه ۱۳ آبان دانش آموزان است که در این روز دانش آموزان برای تغییر وضع کشور تلاش کردند و با سر دادن شعارهای مرگ بر شاه و استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی صدای اعتراض خود را به گوش همگان رساندند و انقلاب اسلامی پیروز شد.
وی با بیان اینکه ۱۳ آبان یادآور رشادت و حماسهآفرینی دانش آموزان در مبارزه با رژیم ستمشاهی است، تصریح کرد: شهیدان دانشآموز سبب افتخار مملکت شدند که گل سرسبد این شهیدان حسین فهمیده بود که امام راحل این دانشآموز ۱۳ ساله را رهبر خود میدانستند.
خورشیدی با بیان اینکه شهدایی در راه این مبارزه تقدیم شد افزود: شهدای والامقام در مبارزه با طاغوت رشادتها و حماسهآفرینیهای مهمی خلق کردند که نام و یاد این شهدا در همه ادوار تاریخ زنده و جاوید است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تصریح کرد: دانش آموزان در این روز با ترک کلاسهای درس با ایثار و فداکاری برای مبارزه با رژیم طاغوت و سرافرازی ملت ایران تلاش کردند که در تاریخ ثبت است.
همزمان با فرارسیدن هفته نکوداشت پدافند غیرعامل و اهمیت آگاهسازی و آموزش در این حوزه، صبح امروز با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر و جمع کثیری از دانشآموزان در دبیرستان مصلحیان بوشهر به صورت نمادین زنگ پدافند غیرعامل نواخته شد.
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