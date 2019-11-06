تغییر نوع گردشگران خارجی ایران/تفاوت نرخ ارز موجب ارزانی سفر شد

امیر پویان رفیعی شاد رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی، گردشگری و زیارتی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه گفته می شود ایران ارزان ترین کشور در دنیاست و می تواند بهترین دلیل سفر گردشگران خارجی به ایران باشد گفت: باید درباره ارزان بودن ایران به عنوان یک مقصد گردشگری از بعد دیگری نگاه کرد. ما در صنعت گردشگری هیچ تولیدی نداشته ایم که بگوییم به واسطه آن هزینه های سفر کاهش پیدا کرده است. در واقع ما اقدامی انجام نداده ایم تا ایران به عنوان مقصد گردشگری ارزان شود.

وی در ادامه بیان کرد: این ارزانی به دلیل تفاوت نرخ ارز و ریال است که باعث شده این اتفاق بیافتد بنابراین خیلی هم جای خوشحالی ندارد که بگوییم اولین کشور از نظر ارزان بودن هستیم. چون این ارزانی برای گردشگران داخلی ما نمودی ندارد و از طرفی برای مردم ایران هنوز هم هزینه خورد و خوراک و اقامت و حمل و نقل گران هست. این در قیاس با کشورهایی است که روابط بهتری با آنها داریم. اگر ایران را با ترکیه و مالزی مقایسه کنیم می بینیم که محصولات گردشگری در ایران خیلی هم ارزان نیست.

رفیعی شاد درباره اینکه برخی هم می گویند نسبت خدمات و قیمت ها در ایران یکسان نیست توضیح داد: اگر می گوییم که این قیمت با خدمات داده شده یکسان نیست به دلیل عدم حمایت از صنعت گردشگری است. چون در کشورهایی که ادعای رشد گردشگری را می کنند از فعالان گردشگری اش حمایت می شود ولی در ایران نه.

وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود همین تفاوت نرخ ارز باز هم گردشگر به ایران نمی آید گفت: ورود گردشگران نسبت به سنوات گذشته تغییر کرده است در واقع نوع گردشگرانی که به ایران می آیند متفاوت شده است اکنون اگر به شهری مثل مشهد سفر کنید می بینید که تعداد گردشگران عربی بسیار زیاد شده است اگر قبلا گردشگر کلاسیک داشتیم اکنون بیشتر گردشگران مذهبی و هلث توریسم به ایران می آیند. اینکه این تغییر چقدر انتفاع بیشتری برای کشور داشته است یا نه را هنوز نمی دانیم و باید بررسی شود. از طرفی صرف ارزان بودن دلیل سفر گردشگران خارجی به ایران نیست. حتی شاید در برخی از اوقات ارزان بودن خیلی زیاد خودش ضد تبلیغ هم باشد.

رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی، گردشگری و زیارتی استان تهران بیان کرد: اخبار نادرست درباره ایران، تحریم ها و آماده نبودن زیرساخت ها ، نبود بستر فروش آنلاین محصولات و تورهای گردشگری به دلیل مشکلات مراودات بانکی و ... از جمله مشکلاتی است که باعث شده گردشگر به ایران نیاید.