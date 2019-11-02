وزارت دادگستری آمریکا ۵۰۰ صفحه از تحقیقات«رابرت مولر»را منتشر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دادگستری آمریکا روز شنبه پس از یک منازعه حقوقی با وبگاه خبری بازفید، خلاصه ای ۵۰۰ صفحه ای از گزارش «رابرت مولر» بازپرس پیشین و ویژه پرونده مداخله ادعایی روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا را منتشر کرد.

این متن منتشره شامل خلاصه ای از مصاحبه های اف بی آی با «ریک گیتز» معاون پیشین کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ و «استیو بنون» مشاور سابق رئیس جمهور آمریکا می شود.

این اسناد منتشره همچنین مکاتبات الکترونیکی میان استیو بنون و «جرد کوشنر» مشاور ارشد و داماد ترامپ و همچنین «پیشنهاد گردآوری» و تحلیل رایانامه های متعلق به «هیلاری کلینتون» وزیر خارجه سابق آمریکا را که از سوی یک فعال محافظه کار برای بنون ارسال شده بود، در برمی گیرد.

گفتنی است که وبگاه خبری بازفید با استناد به «قانون آزادی اطلاعات» خواستار دریافت تمام اسناد مربوط به تحقیقات انجام شده توسط رابرت مولر شد.