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۱۲ آبان ۱۳۹۸، ۱۸:۰۵

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری:

کشف مواد مخدر در چهارمحال وبختیاری افزایش یافت

کشف مواد مخدر در چهارمحال وبختیاری افزایش یافت

شهرکرد- فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: کشف مواد مخدر در چهارمحال وبختیاری در سالجاری افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس غلامزاده ظهر یکشنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کشف مواد مخدر در چهارمحال وبختیاری در سالجاری افزایش یافت، اظهار داشت: کشف مواد مخدر در این استان نسبت به سال گذشته بیش از ۳۶ درصد افزایش یافته است.

 کشف بیش از دو هزار کیلوگرم انواع مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون دو هزار و ۹۴ کیلوگرم انواع مخدر در سطح استان کشف شده است.

وی بیان کرد:  یک هزار و ۹۰۰ نفر در سالجاری در بخش مواد مخدر در این استان دستگیر شده اند.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بیشترین میزان مواد مخدر در محورهای ارتباطی استان کشف شده است.

وی تاکید کرد: ۳۴ طرح پاکسازی نقاط آلوده در استان چهارمحال و بختیاری اجرا شده است.

کد مطلب 4762643

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