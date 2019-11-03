کشف مواد مخدر در چهارمحال وبختیاری افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس غلامزاده ظهر یکشنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کشف مواد مخدر در چهارمحال وبختیاری در سالجاری افزایش یافت، اظهار داشت: کشف مواد مخدر در این استان نسبت به سال گذشته بیش از ۳۶ درصد افزایش یافته است.

کشف بیش از دو هزار کیلوگرم انواع مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون دو هزار و ۹۴ کیلوگرم انواع مخدر در سطح استان کشف شده است.

وی بیان کرد: یک هزار و ۹۰۰ نفر در سالجاری در بخش مواد مخدر در این استان دستگیر شده اند.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بیشترین میزان مواد مخدر در محورهای ارتباطی استان کشف شده است.

وی تاکید کرد: ۳۴ طرح پاکسازی نقاط آلوده در استان چهارمحال و بختیاری اجرا شده است.