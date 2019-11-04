به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مجید شرفی در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان اظهار کرد: در این روز دانش آموزان لانه جاسوسی را تسخیر و نقشه شوم دشمنان را نقش برآب کردند.
وی افزود: دانشآموزان و آحاد مردم با شرکت در راهپیمایی ۱۳ آبان، دسیسههای دشمنان را خنثی و نقشههای آنان را نقش برآب کردند.
امام جمعه شادگان حضور گسترده مردم این شهرستان را در راهپیمایی ۱۳ آبان یک حضور حماسی برشمرد و افزود: به جرأت می توان گفت حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان نشان از وفاداری و ارادت مردم به نظام و انقلاب است.
وی درپایان از حضور گسترده و چشمگیر دانش آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم شادگان در این راهپیمایی تشکر و قدردانی کرد.
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