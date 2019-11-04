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۱۳ آبان ۱۳۹۸، ۱۰:۱۲

امام جمعه شادگان:

دانش ‌آموزان در ۱۳ آبان دسیسه‌های دشمنان را نقش برآب کردند

دانش ‌آموزان در ۱۳ آبان دسیسه‌های دشمنان را نقش برآب کردند

شادگان- امام جمعه شادگان گفت: دانش‌ آموزان با شرکت در راهپیمایی ۱۳ آبان دسیسه‌ها دسیسه‌های دشمنان را نقش بر آب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مجید شرفی در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان اظهار کرد: در این روز دانش آموزان لانه جاسوسی را تسخیر و نقشه شوم دشمنان را نقش برآب کردند.

وی افزود: دانش‌آموزان و آحاد مردم با شرکت در راهپیمایی ۱۳ آبان، دسیسه‌های دشمنان را خنثی و نقشه‌های آنان را نقش برآب کردند.

امام جمعه شادگان حضور گسترده مردم این شهرستان را در راهپیمایی ۱۳ آبان یک حضور حماسی برشمرد و افزود: به جرأت می ‌توان گفت حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان نشان از وفاداری و ارادت مردم به نظام و انقلاب است.

وی درپایان از حضور گسترده و چشمگیر دانش آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم شادگان در این راهپیمایی تشکر و قدردانی کرد.

کد مطلب 4763028

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