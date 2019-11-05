  1. استانها
  2. لرستان
۱۴ آبان ۱۳۹۸، ۲۰:۲۰

در قالب هجدهمین جشنواره فرهنگی هنری امام رضا(ع)؛

جشنواره «آوای ارادت» به میزبانی خرم‌آباد برگزار می‌شود

جشنواره «آوای ارادت» به میزبانی خرم‌آباد برگزار می‌شود

خرم‌آباد- جشنواره «آوای ارادت» از سری برنامه‌های هجدهمین جشنواره فرهنگی هنری امام رضا(ع) به میزبانی خرم‌آباد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن موسیقی لرستان، جشنواره آوای ارادت ۱۶ و ۱۷ آبان ماه سال‌جاری در خرم‌آباد برگزار می‌شود.  

امین عباسیان، رئیس انجمن موسیقی لرستان در این رابطه گفت: برای نخستین بار جشنواره «آوای ارادت» از سری برنامه‌های هجدهمین جشنواره فرهنگی هنری امام رضا(ع) با هدف افزایش نشاط فرهنگی جامعه با معرفت رضوی ۱۶ و ۱۷ آبان ماه سالجاری ساعت ۱۸:۳۰ در تالار شهید آوینی مجتمع فرهنگی هنری ارشاد خرم‌آباد برگزار می‌شود.  

وی اظهار داشت: این جشنواره با حضور ۷ گروه موسیقی از استان‌های لرستان، چهارمحال و بختیاری و مرکزی و با حضور برخی از هنرمندان برجسته همچون بهمن اسکینی، محمد باجلاوند، داریوش نظری، سیف الدین آشتیانی، فرشاد سیفی، احسان عبدی‌پور، مهران غضنفری و اجرای آثار متنوع آئینی برگزار می‌شود.

رئیس انجمن موسیقی لرستان از برپایی آیین تجلیل از استاد بهمن اسکینی در شب دوم این جشنواره خبر داد و اذعان داشت: به پاس بیش از نیم قرن فعالیت هنری استاد بهمن اسکینی از خوانندگان پیشکسوت موسیقی لری بر آن شدیم برای اولین بار از زحمات ایشان قدردانی به‌عمل آوریم.

عباسیان خاطرنشان کرد: بهمن اسکینی خواننده ترانه امام رضا(ع) چندین مرتبه در جشنواره بین‌المللی رضوی موفق به کسب مقام برتر شده است.

وی عنوان کرد: این جشنواره به همت انجمن موسیقی استان لرستان و با حمایت معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، اداره‌کل امور اجتماعی استانداری لرستان و انجمن موسیقی ایران برگزار می‌شود.

کد مطلب 4764909

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها