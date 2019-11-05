به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن موسیقی لرستان، جشنواره آوای ارادت ۱۶ و ۱۷ آبان ماه سال‌جاری در خرم‌آباد برگزار می‌شود.

امین عباسیان، رئیس انجمن موسیقی لرستان در این رابطه گفت: برای نخستین بار جشنواره «آوای ارادت» از سری برنامه‌های هجدهمین جشنواره فرهنگی هنری امام رضا(ع) با هدف افزایش نشاط فرهنگی جامعه با معرفت رضوی ۱۶ و ۱۷ آبان ماه سالجاری ساعت ۱۸:۳۰ در تالار شهید آوینی مجتمع فرهنگی هنری ارشاد خرم‌آباد برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: این جشنواره با حضور ۷ گروه موسیقی از استان‌های لرستان، چهارمحال و بختیاری و مرکزی و با حضور برخی از هنرمندان برجسته همچون بهمن اسکینی، محمد باجلاوند، داریوش نظری، سیف الدین آشتیانی، فرشاد سیفی، احسان عبدی‌پور، مهران غضنفری و اجرای آثار متنوع آئینی برگزار می‌شود.

رئیس انجمن موسیقی لرستان از برپایی آیین تجلیل از استاد بهمن اسکینی در شب دوم این جشنواره خبر داد و اذعان داشت: به پاس بیش از نیم قرن فعالیت هنری استاد بهمن اسکینی از خوانندگان پیشکسوت موسیقی لری بر آن شدیم برای اولین بار از زحمات ایشان قدردانی به‌عمل آوریم.

عباسیان خاطرنشان کرد: بهمن اسکینی خواننده ترانه امام رضا(ع) چندین مرتبه در جشنواره بین‌المللی رضوی موفق به کسب مقام برتر شده است.

وی عنوان کرد: این جشنواره به همت انجمن موسیقی استان لرستان و با حمایت معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، اداره‌کل امور اجتماعی استانداری لرستان و انجمن موسیقی ایران برگزار می‌شود.