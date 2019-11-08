به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، شرکت فدرال خدمات مالیاتی روسیه (اف‌ان‌اس)، داده‌های مورد استفاده بانک جهانی برای ارزیابی تجاری کشورها در شاخص «تجارت با کشورها»ی این بانک را زیر سوال برد و اعلام کرد که داده‌های بانک جهانی تناقض زیادی با داده‌های متخصصان مستقل دارد.

در رتبه‌بندی جدید این بانک، روسیه در جایگاه ۲۸ام در بین ۱۹۰ کشور قرار دارد. این کشور در سال گذشته در رتبه ۳۱ام قرار داشت و حالا وضعیت خود را بهبود بخشیده است، اما این رتبه‌بندی جدید سوالاتی را برای خدمات مالیاتی روسیه ایجاد کرد.

اف‌ان‌اس دقت داده‌هایی که توسط بانک جهانی برای این رتبه‌بندی مورد استفاده قرار گرفته است را به ویژه در بخش مالی زیر سوال برد و اعلام کرد که داده‌های بانک‌ جهانی با یافته‌های متخصصان مستقل تفاوت بسیاری دارد.

ریا نووستی، خبرگزاری دولتی روسیه، به نقل از اف‌ان‌اس گزارش داد: نتایج این رتبه‌بندی‌ها با نتایج داده‌های متخصصان مستقل و بررسی‌های شرکت‌های روسی بسیار متفاوت است.

برای مثال جایگاه یک کشور در شاخص بانک جهانی به میانگین زمانی که طول می‌کشد تا شرکت‌ها گزارشات مالیاتی خود را پر کنند، مرتبط است. طبق داده‌های بانک جهانی انجام این کار در روسیه در سال آینده ۱۵۹ ساعت طول خواهد کشید، در حالی که ان‌اف‌اس مقادیر بسیار پایین‌تری را گزارش داده است. طبق داده‌های وان‌سی، که برترین شرکت ارائه خدمات نرم‌افزاری اتوماتیک حسابداری در روسیه است، پر کردن گزارش مالیاتی برای مشتریان این شرکت، به طور متوسط ۳۲ ساعت طول می‌کشد.

داده‌های خود اف‌ان‌اس، که طبق استانداردهای جهانی جمع‌آوری شده است، نشان می‌دهد که این زمان حتی از این هم کوتاه‌تر است. طبق داده‌های اف‌ان‌اس پر کردن گزارشات مالیاتی برای هر شرکت روسی به طور میانگین تنها ۱۰ ساعت در سال زمان می‌برد.

روسیه برای اصلاح این داده‌ها با بانک جهانی تماس گرفته، اما تا به حال پاسخی دریافت نکرده است.

منبع دقیق داده‌های بانک جهانی همچنان مرموز باقی مانده است. این بانک از ۲۲۸ مرجع داده‌های خود را دریافت می‌کند که ۲۲ مورد آنها مرجع مالیاتی هستند. با این حال این مراجع همچنان بی‌نام باقی مانده‌اند، اما انتظار می‌رود اغلب این منابع از شرکت‌های بزرگ مشاور باشند.