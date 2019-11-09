استقبال حشد شعبی از موضع گیری مرجعیت دینی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، نیروهای حشد شعبی با صدور بیانیه ای استقبال خود را از بیانات مرجعیت دینی عراق در خصوص اوضاع کنونی کشور اعلام کردند.
در بیانیه حشد شعبی، ضمن استقبال از بیانات نماینده آیتالله سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان عراق، اعلام شده است که نیروهای این سازمان پایبند به همه توصیههای ایشان هستند.
نیروهای حشد شعبی، در این بیانیه موضع مرجعیت دینی عراق را پدرانه خوانده و اعلام کردند که این موضع به عنوان مشعلی در تاریکیها است و به نحوه مقابله و تعامل با کسانی اشاره دارد که سودای شر و فتنه در سر دارند.
در این بیانیه آمده است: فرزندان شما به همه رهنمودها و توصیههای مرجعیت دینی شدیداً پایبند بوده و از مطالبات قانونی و حقیقی حمایت میکنند.
«عبدالمهدی الکربلائی»، نماینده آیت الله «سید علی سیستانی»، مرجعیت عالی شیعیان عراق در خطبههای نماز جمعه کربلا، اعتراضات اخیر عراق را فرصت خوبی برای سیاسیون حاکم بر این کشور دانست تا بتوانند مطالبات شهروندان را پاسخ دهند.
