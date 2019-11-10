استعفای رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال تایید شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از استعفای اسماعیل حسن زاده رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال خبرگزاری مهر روز گذشته در خبری اعلام کرد که مرتضی تورک رئیس کمیته اخلاق هم از سمتش استعفا کرده است. (لینک خبر)

هرچند سایت فدراسیون فوتبال از اعلام این خبر خودداری کرده بود اما ابراهیم شکوری سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال استعفای تورک را تایید کرد.

شکوری در این ارتباط گفت: تغییرات در سازمان های مختلف صورت می گیرد و دلیل خاصی ندارد! هر تغییر می تواند مثبت باشد. جا دارد از آقایان تورک، حسن زاده و فتاحی که چند سال زحمت کشیدند تشکر کنیم.