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۲۰ آبان ۱۳۹۸، ۱۲:۲۹

فروش روز مجردهای چین در ۹۶ ثانیه به ۱۰ میلیارد یوآن رسید

فروش روز مجردهای چین در ۹۶ ثانیه به ۱۰ میلیارد یوآن رسید

علی بابای چین در ۹۶ ثانیه ابتدایی رویداد فروش روز مجردهای خود ۱۰ میلیارد یوآن فروخت.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شین‌هوا، غول تجارت الکترونیک چین، علی بابا، با آغاز رویداد فروش روز مجردهای خود  در بامداد دوشنبه، تنها در ۱ دقیقه و ۳۶ ثانیه ابتدایی به فروش ۱۰ میلیارد یوآن (معادل ۱.۴۳ میلیارد دلار آمریکا) دست یافت. 

در ۱ ساعت و ۲۶ دقیقه پس از نیمه شب، میزان فروش علی بابا در پلت‌فرم تی‌مال این شرکت به ۱۲۰.۷ میلیارد یوآن رسید. این رقم از فروش کامل روز مجردهای سال ۲۰۶ بالاتر است. 

طبق اعلام علی‌بابا در لحظه اوج، ۵۵۴۰۰۰ سفارش در یک ثانیه در پایگاه تی‌مال ثبت شده که این یک رکورد جهانی جدید برای اوج ترافیک آنلاین است. بیش از ۲۲۰۰۰ برند خارجی از ۲۰۰ کشور و منطقه جهان در رویداد خرید امسال علی‌بابا شرکت کرده‌اند. 

در ۹ ساعت ابتدایی فروش روز مجردهای علی‌بابا، کل میزان فروش این شرکت با ۲۵ درصد جهش نسبت به سال گذشته به ۲۳ میلیارد دلار رسید. این برابر با دو سوم فروش آنلاین شرکت آمازون در سه ماهه اخیر است!

فروش اولین رویداد روز مجردهای علی‌بابا به ۵۲ میلیارد یوآن رسید، در حالی که سال گذشته این فروش تا ۲۱۳.۵ میلیارد یوآن افزایش یافت.

کد مطلب 4769025

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