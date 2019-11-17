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۲۶ آبان ۱۳۹۸، ۱۵:۲۱

از شبکه ۴ پخش می شود؛

مستند پرتره کریم مجتهدی در «آموزگار فلسفه»

مستند پرتره کریم مجتهدی در «آموزگار فلسفه»

مستند «آموگار فلسفه» با روایتی از زندگی و فعالیت های علمی کریم مجتهدی فیلسوف ۹۰ ساله و چهره ماندگار فلسفه ۲۶ آبان ماه از شبکه چهار سیما پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «آموزگار فلسفه» عنوان قسمت جدید از مجموعه «حکایت دل» است که به معرفی کریم مجتهدی می پردازد. این مستند یکشنبه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما پخش می شود.

کریم مجتهدی متولد ۱۳۰۹ در تبریز، فیلسوف، غرب‌شناس، استاد پیشکسوت دانشگاه تهران و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دارنده لوح تقدیر یونسکو و مدال طلای جهانی ابن‌سینا است. بیش از صد مقاله به زبان فارسی و فرانسه و ده‌ها کتاب حاصل عمر متفکر ایرانی است. 

از جمله برخی آثار و تالیفات دکتر کریم مجتهدی می توان به «فلسفه و ادبیات»، «فیلسوف، دانشجو است»، «مغولان و سرنوشت فرهنگی ایران»، «افلاطونیان متأخر»، «فلسفة نقادی کانت»، «سهروردی و افکار او (تأملی در منابع فلسفه اشراق)»، «فلسفه در دورة تجدید حیات فرهنگی غرب»، «لایب‌نیتس و مفسران فلسفة او»، «افکار هگل»، «فلسفه و فرهنگ»، «فلسفه در آلمان»، «افکار کانت»، «فلسفه وتجدد»، «فلسفه تاریخ» و «فلسفه و غرب» اشاره کرد.

«حکایت دل» به تهیه کنندگی علیرضا حسینی و کارگردانی بیژن شکرریز، در قالب ۲۰ قسمت مستند از زندگینامه، پرتره علمی و حرفه‌ای اساتید فاخر و مشاهیر معاصر کشور، یکشنبه ها  ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما پخش و روز بعد ساعت ۱۰ بازپخش می شود.

کد مطلب 4774445

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