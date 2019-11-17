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۲۶ آبان ۱۳۹۸، ۱۷:۱۵

شهردار ناحیه ۴ منطقه یک عزل شد

شهردار ناحیه ۴ منطقه یک عزل شد

با حکم شهردار منطقه یک، شهردار ناحیه ۴ این منطقه به دلیل عدم انجام وظایف محوله در زمان بارش برف عزل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید موسوی در حکمی محمود کجوری را به دلیل عدم انجام وظایف محوله در زمان بارش برف، از سمت شهردار ناحیه ۴ منطقه یک عزل کرد.

ابوالفضل پاشانژاد نیز با حکم شهردار منطقه یک به سمت شهردار ناحیه ۴ این منطقه منصوب شد.

کد مطلب 4774554

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