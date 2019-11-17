شهردار ناحیه ۴ منطقه یک عزل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید موسوی در حکمی محمود کجوری را به دلیل عدم انجام وظایف محوله در زمان بارش برف، از سمت شهردار ناحیه ۴ منطقه یک عزل کرد.

ابوالفضل پاشانژاد نیز با حکم شهردار منطقه یک به سمت شهردار ناحیه ۴ این منطقه منصوب شد.