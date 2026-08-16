به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه در یکصد و شانزدهمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان آذربایجان شرقی که با حضور بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، از محمد حسین قلعه ای فرماندار بناب و سیدمجید یزدانی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بناب به پاس عملکرد مطلوب در حوزه ساماندهی امور جوانان تجلیل شد.

این موفقیت بر اساس ارزیابی عملکرد ستادهای ساماندهی امور جوانان شهرستان‌ها و در پی اقدامات انجام‌شده در زمینه پیگیری مسائل و مطالبات جوانان، برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت، کاهش آسیب‌های اجتماعی و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی به دست آمده است.

قرار گرفتن بناب در جمع شهرستان‌های برتر کشور، بیانگر تلاش مجموعه مدیریتی شهرستان و اداره ورزش و جوانان در توجه به موضوع جوانان و اجرای برنامه‌های مؤثر در این حوزه است‌.