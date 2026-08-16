به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع فلسطینی اعلام کردند که ده‌ها شهرک نشین امروز یکشنبه با حمایت و همراهی نظامیان رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی یورش بردند.

برخی منابع محلی خبر دادند که ۱۷۹ شهرک نشین به همراه چند خاخام با یورش به مسجدالاقصی، در بخش شرقی این مسجد اقدام به برگزاری مراسم تلمودی کردند.

رژیم صهیونیستی در سال‌های اخیر، اقدامات خود را برای یهودی‌سازی قدس شرقی از جمله مسجدالاقصی و محو هویت عربی و اسلامی این شهر تشدید کرده است.

قطعنامه‌های بین المللی تاکید دارند که قدس شرقی باید پایتخت کشور مستقل فلسطین باشد. این قطعنامه‌ها، اشغال این شهر توسط رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۶۷ و الحاق آن در سال ۱۹۸۰ را به رسمیت نمی‌شناسند.