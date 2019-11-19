سفرا به تقویت فعالیت بخش خصوصی و تجارت با کشورها کمک کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیران جدید جمهوری اسلامی ایران در ۹ کشور فنلاند، کنگو، زلاندنو، پاکستان، جمهوری گینه، کنیا، سنگال، ترکمنستان و تونس امروز (سه‌شنبه) و پیش از عزیمت به محل ماموریت خود با حسن روحانی رئیس جمهور دیدار و گفتگو کردند.

روحانی در این دیدار، برای موفقیت سفرای جدید آرزوی موفقیت کرد و از آنان خواست ضمن معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشورمان به سرمایه‌گذاران و بخش‌های خصوصی و دولتی محل ماموریت خود، بیش از پیش برای توسعه، تقویت و تحکیم روابط و مناسبات همه‌جانبه با دیگر کشورها تلاش کنند.

وی بر ضرورت توسعه همکاری‌های اقتصادی و کمک سفرا به تقویت فعالیت بخش خصوصی و تجارت با سایر کشورها تاکید کرد.

رئیس جمهور با اشاره به انتخاب خانم ودیعتی سفیر جدید ایران در فنلاند بر استمرار حضور بانوان در سطوح مختلف مدیریت کشور به عنوان یکی از اصلی ترین سیاستهای دولت تاکید کرد.

به گزارش مهر، «ودیعتی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در فنلاند و «شریعتی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در کنگو، «مفتح» سفیر جمهوری اسلامی ایران در زلاند نو، «حسینی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان، «میرزا آقایی چالکسرایی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری گینه، «برمکی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در کنیا، «دهشیری» سفیر جمهوری اسلامی ایران در سنگال، «ارباب خالص» سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان و «رئوف شیبانی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در تونس نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از وضعیت روابط ایران با کشورهای محل ماموریت خود در زمینه‌های مختلف بر تلاش و جدیت در راستای توسعه مناسبات اقتصادی و همکاری‌های همه‌جانبه ایران با دیگر کشورها تاکید کردند.