۱۴هزار دانشجوی غیرایرانی در دانشگاه آزاد

علیرضا شیخ عطار در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به افزایش دانشجویان غیرایرانی در دانشگاههای داخل کشور بالاخص دانشگاه آزاد اسلامی، اظهار کرد: این افراد بعضا با مشکلاتی رو به رو هستند که اقداماتی در راستای حل این مشکلات در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: گسترش جذب دانشجوی غیرایرانی بخشی از سیاست های نظام بوده و حتی در سیاست های برنامه ششم نیز به آن اشاره شده است؛ این در حالی است که امروز قوانین قدیمی در ارتباط با این دانشجویان وجود دارد که بالاخص برای دانشجویان افغانستانی نیازمند اصلاح هستند.

معاون بین‌الملل و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به وجود ۱۴ هزار دانشجوی غیرایرانی در این دانشگاه، گفت: ۵۰ درصد از دانشجویان غیر ایرانی در دانشگاه آزاد دانشجویان افغانستانی هستند.

شیخ عطار درباره مشکلات دانشجویان افغانستانی توضیح داد و گفت: یکی از این مشکلات بحث خروج این افراد از ایران است به طوری که دانشجویان می گویند خروج آن ها از کشور با تشریفات مفصل و به سختی انجام می شود؛ در حالی که این دانشجویان توریست نبوده و مرتب در حال رفت و آمد هستند اما قوانین قدیمی اجازه این امر را نمی دهد.

وی در همین رابطه از جلسه دانشگاه آزاد با مسئولان وزارت علوم به منظور رفع این مشکلات خبر داد و گفت: در جلسه ای که اخیرا با وزارت علوم داشتیم، آن ها نیز نسبت به تسهیل در خروج دانشجویان تاکید داشتند و از طرفی دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستگاه های امنیتی نیز نظر مثبتی دارند.

معاون بین‌الملل و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: راهی که در این زمینه وجود داشت، تغییر قانون توسط مجلس بود و یک راه دیگر این بود که با توجه به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی اختیار دارد مصوبات خود در ارتباط با دانشجویان را جایگزین مصوبه قدیمی مجلس کند، این کار به شورا واگذار شود.

شیخ عطار با اعلام اینکه در جلسات مقرر شد دانشجویان افغانستانی بتوانند بین هر ترم ۳ تا ۵ بار مجوز خروج از کشور را داشته باشند، گفت: این مصوبه یکی دو هفته آینده ابلاغ خواهد شد.