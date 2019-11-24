پیکر شهید امنیت در باغملک تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم تشییع سروان پاسدار شهید اکبر مرادی، آیت الله موسوی جزایری رئیس حوزه های علمیه خوزستان و فرمانده قرار گاه کربلا سردار سرتیپ خادم سید الشهدا خانواده شهدا و مردم و جمعی از مسئولان استان حضور داشتند .

سروان شهید اکبر مرادی در اغتشاشات هفته گذشته در ماهشهر مجروح شده بود که براثر شدت جراحات جمعه گذشته به شهادت رسید.

پیکر این شهید مدافع امنیت صبح امروز یکشنبه در شهرستان باغملک تشییع و سپس در روستا طلاور زادگاه این شهید خاکسپاری می شود.

همچنین استاندار خوزستان با صدور پیامی شهادت پاسدار شهید اکبر مرادی پاسدار امنیت را تسلیت گفت. در پیام غلامرضا شریعتی آمده است: اقتدار، یکپارچگی و عظمت ایران اسلامی همواره مرهون فداکاری و رشادت های دلیرمردان جان برکف در نیروهای مسلح از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است. امروز نیز در سنگر اقتدار و امنیت ملی، این عزیزان استوار و با صلابت در مقابل توطئه دشمنان انقلاب و اغتشاشگران ایستادگی کردند و اجازه ندادند که به امنیت و آرامش مردم خدشه وارد شود.

در این پیام تاکید شده است: اینجانب ضمن قدردانی از این اسوه های ایثار و از خود گذشتگی، شهادت مدافع امنیت پاسدار شهید اکبر مرادی را به خانواده ایشان، فرماندهان و پرسنل غیور سپاه، عموم مردم سرفراز خوزستان و به خصوص مردم شریف شهرستان باغملک تبریک و تسلیت عرض می نمایم.