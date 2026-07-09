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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۰

پیکر شهدای خوزستان فردا در اهواز تشییع می‌شود

پیکر شهدای خوزستان فردا در اهواز تشییع می‌شود

اهواز - روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت ولی‌عصر خوزستان گفت: پیکر مطهر شهیدان مدافع وطن این استان فردا نوزدهم تیرماه پس از اقامه نماز جمعه اهواز تشییع می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر شهیدان ستوان دوم پاسدار حسین عموری، سروان پاسدار سعید توکلی‌زاده و برادر بسیجی محسن نجاتی که در حملات متجاوزان آمریکایی صبح امروز پنجشنبه به استان خوزستان به درجه رفیع شهادت نائل آمده بودند، بر دستان مردم شهیدپرور این شهر تشییع خواهد شد.

مراسم تشییع این شهدای والامقام پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه با حضور آحاد مردم ولایت‌مدار و مسئولان استانی برگزار می‌شود.

روابط عمومی سپاه حضرت ولی‌عصر خوزستان با دعوت از عموم مردم برای شرکت در این مراسم تأکید کرد: حضور گسترده مردم در مراسم تشییع، تجدید میثاق دوباره با آرمان‌های انقلاب اسلامی و محکومیت جنایات متجاوزان خواهد بود.

کد مطلب 6883437

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