به گزارش خبرنگار مهر، پیکر شهیدان ستوان دوم پاسدار حسین عموری، سروان پاسدار سعید توکلیزاده و برادر بسیجی محسن نجاتی که در حملات متجاوزان آمریکایی صبح امروز پنجشنبه به استان خوزستان به درجه رفیع شهادت نائل آمده بودند، بر دستان مردم شهیدپرور این شهر تشییع خواهد شد.
مراسم تشییع این شهدای والامقام پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه با حضور آحاد مردم ولایتمدار و مسئولان استانی برگزار میشود.
روابط عمومی سپاه حضرت ولیعصر خوزستان با دعوت از عموم مردم برای شرکت در این مراسم تأکید کرد: حضور گسترده مردم در مراسم تشییع، تجدید میثاق دوباره با آرمانهای انقلاب اسلامی و محکومیت جنایات متجاوزان خواهد بود.
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