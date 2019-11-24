به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی مردم گرمسار در محکومیت اغتشاشات اخیر برای پیروی از فرمان ولایت‌فقیه و تجدید پیمان با شهدای انقلاب اسلامی ایران هم‌زمان با صبح یکشنبه از گلزار شهدای این شهر آغازشده است و راهپیمایان مسیر مسجد جامع را در پیش‌گرفته‌اند.

مردم گرمسار با حضور حماسی و شکوهمندانه درصحنه حضور یافته‌اند تا مشت‌های گره‌کرده‌شان پاسخی کوبنده به دشمنان این نظام باشد. گرمساری‌ها بزرگ و کوچک، زن و مرد آمده‌اند تا اتحاد و همدلی ملت ایران را در مقابل فتنه افکنی دشمنان به رخ جهانیان بکشانند.

مردم گرمساری امروز با شعارهای مرگ بر آمریکا، درود بر اصل ولایت‌فقیه، مرگ بر خائنان فتنه‌گر، نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی نشان دادند که صف مردم از اغتشاش‌گران جدا است و مردم تنها به مشکلات اقتصادی معترض هستند و اقدامات تفرقه‌افکنی اغتشاش‌گران را محکوم اعلام کردند.

مردم گرمسار حق‌شناس و ولایتمدار هستند

امام‌جمعه گرمسار در حاشیه حضور پرشور مردم این شهر در راهپیمایی محکومیت اغتشاشات اخیر به خبرنگار مهر، گفت: مردم گرمسار بار دیگر نشان دادند که ولایتمدار و بصیر هستند و همواره پای آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران ایستاده‌اند.

حجت‌الاسلام علی‌رضا آرامی بیان کرد: مردم با هوشیاری و بصیرت صف خود را از دشمنان و عنادورزان جدا ساختند تا نشان دهند برایشان آرمان‌های انقلاب اسلامی ارزش و اهمیتی والا دارد لذا باید از این مردم حق‌شناس، قدردانی کرد.

وی بابیان اینکه این اغتشاشات برخلاف امنیت ملی کشور است، افزود: مردم کماکان از وضعیت اقتصادی معترض هستند لذا مسئولان باید برای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی اقدامی اساسی انجام دهند و از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها ممانعت کنند.

آرامی بابیان اینکه مردم باید مدافع حریم ولایت و ارزش‌های انقلاب اسلامی باشند، تصریح کرد: صف مردم از اغتشاشگران جدا است و لذا باید اعتراض خود را از مسیر قانونی پیگیری کنند تا خللی در امنیت و قانون اجتماعی کشور ایجاد نشود.

مردم از مسیر قانونی نیازها و مطالبات خود را پیگیری می‌کنند

فرماندار گرمسار نیز به خبرنگار مهر گفت: مردم نشان دادند که صفشان از اغتشاشگران جدا است و از مسیر قانونی نیازها و مطالبات خود را پیگیری می‌کنند و مسئولان نیز بر اساس انتقادات مردمی موظف هستند نسبت به رفع مشکلات مردم اقدامی اساسی انجام دهند.

وحید رجای در ادامه بابیان اینکه اغتشاشگران سازمان‌یافته و با برنامه‌ریزی قبلی در این راستا حرکت کردند، خاطرنشان کرد: حضور گسترده مردم نشان از وفاداری ایشان به حاکمیت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و باری دیگر به ولی‌فقیه لبیک گفتند و همواره پایبند ارزش‌های این انقلاب هستند.

امروز در گرمسار شور انقلابی، اتحاد و همدلی و حمایت از ولی‌فقیه نقش بسته و آحاد مردم از اقشار مختلف، دانش آموزان، دانشجویان، کسبه، طلاب، فرهنگیان، ایثارگران، خانواده شهدا و جانبازان در این مراسم انقلابی حضور دارند تا بگویند ولایت مداری رمز پیروزی بر فتنه‌ها و دشمنانی‌ها محسوب می‌شود.

مردم با همه توان می‌ایستند

مردم گرمسار آمده‌اند تا بار دیگر بگویند علی‌رغم وجود مشکلات اقتصادی در زندگی‌شان هرگز وقتی صحبت از ولایت‌فقیه و انقلاب و کشورشان به میان می‌آید پا پس نخواهند کشید و با تمام توان می‌ایستند تا به دشمنان ثابت کنند که آرزوهایشان درباره ایران اسلامی را باید به گور محاق بفرستند.

راهپیمایی مردم استان سمنان در محکومیت اغتشاش اخیر از سوی فتنه جویان و فتنه گران، هم‌زمان با پنج‌شنبه گذشته در شاهرود، پس از نماز دشمن‌شکن جمعه در دامغان و مهدی‌شهر، هم‌زمان با روز شنبه در سمنان و امروز در گرمسار برگزار شد تا مردم استان سمنان یک‌بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت فقیه تجدید بیعت کرده باشند.