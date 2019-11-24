ارائه یک نیروگاه به عنوان وثیقه یکی از متهمان

به گزارش خبرنگار مهر، رسول قهرمانی نماینده دادستان تهران در یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد در بانک های ملت و پارسیان با اشاره به تخلفات فلاحتیان، سعادتی و دیوان دری از متهمان این پرونده گفت: طوری که فلاحتیان به سعادتی داده حساب امانی بوده و فلاحتیان سررسید پول را نداده است و سوال اینجاست که چرا دوباره به او تسهیلات داده شده است؟

نماینده دادستان تهران افزود: آقای دیوان دری به عنوان مدیر عامل بانک ملت اعلام کرده چون ارز گران شد، فلاحتیان نتوانست پول ها را پس بدهد. متأسفم که به عنوان مدیر ارشد بانکی این حرف را می زند. پول امانی بوده و باید پس داده می شده است و متأسفانه اینجا خیانت در امانت رخ داده است و در قبال این مسئله فلاحتیان چیزی نگفته است.

قهرمانی گفت: در رزومه این آقایان می بینیم کسی که معدل دیپلم‌اش ۱۰ و لیسانس‌اش ۱۱ بوده، شعبه ای را اداره می کرده، این ها همه قابل تحمل است.

نماینده دادستان تهران به گزارش های سپاه اشاره و تصریح کرد: گزارش سپاه تأکید دارد که شعبه مستقل مرکزی نیمی از بودجه بانک ملت را در اختیار داشته است. حال سوال از مدیران ارشد بانک ملت این است که شما چه کسی را در شعبه مسئول کردید؟ چه تخصصی داشته؟ تعهداتش را دیدیم.

وی خطاب به دیوان دری گفت: چرا به گزارش های مربوطه توجهی نکردید؟ مسئول مربوطه چرا پس از ۱۹ سال بازنشسته شد؟ همه اینها سوالاتی است که قابل بررسی است.

نماینده دادستان تهران در ادامه به موضوع شرکت پارسیس اشاره و تأکید کرد: شرکت پارسیس قرارداد کارگزاری بسته است تا آقای دیوان دری در دادگاه بیاید و بگوید که تجاری مستقل نبوده بلکه کارگزار بوده و باید مطیع باشد. نکته بعدی که از خود دیوان دری یاد گرفتم این است که معاونت نظارت بر عملیات پولی و بانکی در داریس تأسیس کردند.

قهرمانی ادامه داد: در جای دیگری از پرونده می بینیم که آقایان چک سعادتی را به عنوان وثیقه اعلام کردند اما حالا می گویند که باید آقای آرام پاسخگو باشد در حالی که آقای دیوان دری مدیرعامل ارشد بانک ملت، رئیس هیئت مدیره مینیون و رئیس هیئت امنای داریس بوده است. همچنین شاهد هستیم که طبق اسناد آقای دیوان دری در بانک پارسیان شفاها دستور پرداخت برخی تسهیلات را داده که همه اینها تخلف است.

وی افزود: در یک مورد آئین نامه ای تصویب شده اما در ابلاغ آن کوتاهی هایی انجام شده است. این چه دور زدن تحریم بوده که آئین نامه اردیبهشت ماه ابلاغ و اسفند اجرایی می شود.

نماینده دادستان تهران در ادامه به شرکت امرالد اشاره و تصریح کرد: آقایان با این شرکت تعاملاتی داشته اند اما این شرکت حسابی در بانک نداشته است. سوال اینجاست که سعادتی چگونه مدیر واقعی امرالد می شود؟ امرالد بی در و پیکر نبوده بلکه حیاط خلوت آقایان بوده است.

قهرمانی به موضوع تمدید تسهیلات اشاره و خاطرنشان کرد: متأسفانه تسهیلات صوری داده شده و چون در سررسید فلاحتیان قادر به برگرداندن پول ها نبوده، آقایان مهلت وی را تمدید می کنند. تمدید اگرچه خلاف مقررات نیست اما به معنای پول دادن هم حساب نمی شود.

وی اظهار داشت: چک هایی که فلاحتیان ارائه داده بود، برگشت می خورد. همچنین در مورد نیروگاه شهید منتظری که به عنوان وثیقه گذاشته شده بود، اما و اگرهایی مطرح است. آقایان اعلام کردند که به خاطر دور زدن تحریم ها تسهیلات ارائه داده اند حال سوال این است که مجوز این کار را چه کسی داده است؟ آیا می توان بدون وثیقه و مصوبه، تسهیلات ارائه داد.