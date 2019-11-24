۳ آرامگاه و ۵ خانه تاریخی لرستان ثبت ملی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید امین قاسمی در گفت و گو با رسانه ها، اظهار داشت: وزیر میراث فرهنگی در نامههای جداگانه به استاندار لرستان مراتب ثبت سه آرامگاه و پنج خانه تاریخی این استان را ابلاغ کرد.
در یکی از این نامههای وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خطاب به دکتر خادمی استاندار لرستان آمده است که «در اجرای بند (ج) ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراثفرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراثفرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی مبنی بر ثبت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگیتاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرستهای ذیربط، مراتب ثبت اثر فرهنگیتاریخی «آرامگاه القاص بهرامی» واقع در استان لرستان، شهرستان چگنی، بخش مرکزی، شهر دوره، کیلومتر ۲ جاده خرمآباد به شهر دوره، قبرستان عمومی شهر که پس از طی تشریفات قانونی لازم به شماره ۳۲۳۴۵ مورخ ۱۳۹۷.۱۲.۲۱ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، ابلاغ میشود.
وی، گفت: در ادامه این نامه آمده که اثر مذکور تحت حفاظت و نظارت این وزارت است و هرگونه دخل و تصرف یا اقدام عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت آن شود برابر مواد ۵۵۸ لغایت ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازاتهای اسلامی، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، جرم محسوب میشود و مرتکب مشمول مجازاتهای قانونی خواهد شد و مرمت و بازسازی اثر صرفاً با تأیید و نظارت این وزارت ممکن خواهد بود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان همچنین با اشاره به ثبت ملی هفت اثر دیگر لرستان، عنوان کرد: این آثار شامل «آرامگاه میرزااسدالله قاضی» واقع در استان لرستان، شهر خرمآباد، گورستان تاریخی خضر، ۲ کیلومتری جاده منتهی به دروازه جنوبی بافت تاریخی شهر به شماره ۳۲۳۴۶، «آرامگاه سیدصادق خراسان» واقع در استان لرستان، شهر خرمآباد، ۲ کیلومتری جاده منتهی به دروازه جنوبی بافت تاریخی شهر، گورستان خضر به شماره ۳۲۳۳۱، «مطبخخانه میرزاسیدرضا» واقع در استان لرستان، شهر خرمآباد، خیابان حافظ، کوچه ابوذر به شماره ۳۲۳۴۳ و «خانه جزایری» واقع در استان لرستان، شهر خرمآباد، خیابان حافظ، نبش کوچه کمربندی، پلاک ۱۰ به شماره ۳۲۳۴۴ است.
وی، افزود: همچنین «خانه خورشیدی» واقع در استان لرستان، شهر خرمآباد، خیابان کمربندی، کوچه کاکاوندها به شماره ۳۲۳۳۳، «خانه سادات طاهری» واقع در استان لرستان، شهر خرمآباد، خیابان شهید اردشیر کرمی، کوچه سادات بنبست اول به شماره ۳۲۳۳۰ و «خانه حیاتالغیب» واقع در استان لرستان، شهر خرمآباد، خیابان حافظ، کوچه ابوذر به شماره ۳۲۳۳۲ از دیگر این آثار است.
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