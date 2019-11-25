تصمیمات در زمینه اقتصاد مقاومتی اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی وقف چی بعد از ظهر دوشنبه در جمع فعالان اقتصادی استان زنجان، به اجرایی شدن تصمیمات در خصوص اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: باید تمام تصمیمات در زمینه اقتصاد مقاومتی اجرایی و محقق شود.

وی به ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و یاد آورشد: برای تحقق این امر مهم باید با انسجام و تلاش جهاد گونه وارد کار شد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زنجان و طارم در حوزه کشاورزی ظرفیت بالایی دارند، گفت: باید از این ظرفیت برای توسعه اقتصاد مقاومتی در استان استفاده کنیم.

وقف چی ابراز کرد: مشکلات کشور با تدبیر درست و برنامه ریزی شده و استفاده درست از ظرفیت ها حل می شود.

وی با بیان اینکه در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی باید وحدت در بین مسئولین ایجاد شود، گفت: در کشور باید شعار ها کنار گذاشته شود و جهاد گونه حرکت کنیم و برنامه ها را عملیاتی کنیم.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای توسعه اقتصادی در استان باید موانع بر سر راه توسعه و سرمایه گذاری رفع شده و از سرمایه گذاران داخلی و خارجی با روی خوش استقبال شود.

وقف چی گفت: باید زیر ساخت و ابزارهای لازم برای حضور سرمایه گذار در استان فراهم شود.