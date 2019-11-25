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۴ آذر ۱۳۹۸، ۱۰:۳۳

رئیس بسیج سازندگی مازندران:

۹۴۰ گروه جهادی پزشکی به مناطق محروم مازندران اعزام شد

۹۴۰ گروه جهادی پزشکی به مناطق محروم مازندران اعزام شد

ساری - رئیس بسیج سازندگی مازندران از اعزام ۹۴۰ گروه جهادی تخصصی پزشکی برای خدمات رسانی به مناطق محروم استان خبر داد.

سرهنگ محمدمهدی اقبال پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام چهار هزار و ۷۱۱ نفر در قالب ۹۴۰ گروه جهادی تخصصی پزشکی به مناطق محروم گفت: همچنین ۲۳ هزار و  ۵۴۲ نفر در قالب هزار و ۴۳۶ گروه جهادی دانشجویی نیز اعزام شدند.

وی، حضور مستمر در مناطق زلزله زده کرمانشاه و مناطق سیل زده مازندران، لرستان و خوزستان را از جمله اقدامات برشمرد و گفت: در راستای عمق بخشی داخلی و افزایش اعتماد عمومی با هدف مردم یاری و دستگیری از اقشار مستضعف و محروم نسبت به ارائه خدمات گوناگون از جمله اهدای هزار و ۳۱۳ سری جهیزیه به ارزش ۵۰ میلیارد تومان توزیع شده است.

وی توزیع ۲۸ هزار بسته غذایی و سبد کالا، ویزیت رایگان توسط هزار و ۴۳۳ تیم بهداشتی و درمانی، توزیع ۳۶۲ بسته مواد غذایی در سیل غرب استان و به کارگیری ۱۹۰ دستگاه ماشین آلات برای کمک به مناطق سیل زده را از دیگر اقدامات برشمرد.

سرهنگ اقبال پور ادامه داد: اعزام ۶۲۰ گروه جهادی با هفت هزار و ۴۲۶ جهادگر به مناطق سیل زده، حضور ۴۳ گروه جهادی تخصصی به نام ۴۳ شهید مدافع حرم مازندران،  حمایت در حوزه تولیدات گیاهی به تعداد هزار و ۹۰۰ واحد و حمایت در پرورش ماهی گرم آبی و سردآبی به تعداد ۸۷۹ واحد از دیگر خدمات برشمرد.

کد مطلب 4780284

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