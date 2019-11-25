۹۴۰ گروه جهادی پزشکی به مناطق محروم مازندران اعزام شد

سرهنگ محمدمهدی اقبال پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام چهار هزار و ۷۱۱ نفر در قالب ۹۴۰ گروه جهادی تخصصی پزشکی به مناطق محروم گفت: همچنین ۲۳ هزار و ۵۴۲ نفر در قالب هزار و ۴۳۶ گروه جهادی دانشجویی نیز اعزام شدند.

وی، حضور مستمر در مناطق زلزله زده کرمانشاه و مناطق سیل زده مازندران، لرستان و خوزستان را از جمله اقدامات برشمرد و گفت: در راستای عمق بخشی داخلی و افزایش اعتماد عمومی با هدف مردم یاری و دستگیری از اقشار مستضعف و محروم نسبت به ارائه خدمات گوناگون از جمله اهدای هزار و ۳۱۳ سری جهیزیه به ارزش ۵۰ میلیارد تومان توزیع شده است.

وی توزیع ۲۸ هزار بسته غذایی و سبد کالا، ویزیت رایگان توسط هزار و ۴۳۳ تیم بهداشتی و درمانی، توزیع ۳۶۲ بسته مواد غذایی در سیل غرب استان و به کارگیری ۱۹۰ دستگاه ماشین آلات برای کمک به مناطق سیل زده را از دیگر اقدامات برشمرد.

سرهنگ اقبال پور ادامه داد: اعزام ۶۲۰ گروه جهادی با هفت هزار و ۴۲۶ جهادگر به مناطق سیل زده، حضور ۴۳ گروه جهادی تخصصی به نام ۴۳ شهید مدافع حرم مازندران، حمایت در حوزه تولیدات گیاهی به تعداد هزار و ۹۰۰ واحد و حمایت در پرورش ماهی گرم آبی و سردآبی به تعداد ۸۷۹ واحد از دیگر خدمات برشمرد.