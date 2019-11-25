تولد ۵۵۴ نوزاد در طرح برکت خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین مدنی، افزود: با شناسایی، معرفی به مراکز درمانی و پوشش کامل هزینههای درمان ناباروری ۵۵۹۲ زوج کم بضاعت ساکن مناطق روستایی و محروم کشور در قالب طرح «برکت خانواده»، تا به امروز ۵۵۴ نوزاد در مناطق محروم و کمبرخوردار کشور به دنیا آمدهاند.
وی خاطرنشان کرد: پس از ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت کشور توسط رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۳، مبنی بر تحکیم بنیان خانواده و پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری، ستاد اجرایی فرمان امام به منظور ایفای نقش مؤثر در اجرای این سیاستها، اقدام به طراحی و اجرای طرح برکت خانواده در مناطق محروم و روستایی سراسر کشور کرده است.
مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام ادامه داد: همچنین با عنایت به عدم دسترسی روستاییان به مراکز درمانی، مشکل تامین هزینههای هنگفت درمان ناباروری و پوشش ندادن این نوع خدمات توسط شرکتهای بیمهای، ستاد اجرایی فرمان امام تصمیم گرفت در حوزه کمک به درمان زوجهای نابارور ساکن در مناطق روستایی کشور، به شکل جدی ورود کند.
مدنی با اشاره به اینکه طرح برکت خانواده از سال ۱۳۹۴ توسط شرکت خدمات بیمه برکت با هدف شناسایی و درمان زوجهای نابارور روستایی در مناطق محروم به اجرا درآمده است، بیان کرد: با آغاز طرح برکت خانواده از سال ۹۴، تا به امروز ۱۱۸۵۱زوج نابارور در مناطق روستایی شناسایی و ۵۵۹۲ زوج برای طی مراحل فرآیند تشخیص و درمان به مراکز درمانی معرفی شدهاند.
وی در تشریح خدمات ارائه شده رایگان به زوجهای نابارور گفت: انجام انواع خدمات تشخیصی و درمانی اعم از آزمایشهای بالینی، تصویربرداری، IUI، IVF و ICSI و تأمین داروهای مورد نیاز، از جمله خدمات رایگان ارائه شده به معرفیشدگان است. در مدت ۴ سالی که از اجرای «طرح برکت خانواده» میگذرد، تاکنون ۵۵۴ نوزاد در سراسر کشور به دنیا آمدهاند.
مدیرعامل بنیاد برکت خاطرنشان کرد: بیمه برکت علاوه بر هزینههای درمان زوجهای نابارور مناطق روستایی، هزینههای زایمان آنها را نیز تامین میکند.
مدنی همچنین از اجرای طرح «برکت مهدوی» خبر داد و اظهار داشت: در قالب این طرح، ۲۰۰ هزار نفر ار مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش رایگان بیمه درمان تکمیلی بیمه برکت قرار گرفتهاند.
گفتنی است، زوجهای روستایی که برای فرزندآوری دچار مشکل هستند، میتوانند با مراجعه به دفاتر شرکت خدمات بیمه برکت مستقر در مراکز تمام استانها، از خدمات رایگان طرح برکت خانواده استفاده کرده و ضمن تشکیل پرونده، به مراکز درمانی معرفی و فرآیند درمانشان آغاز شود.
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