به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان، دومین مرحله اردوی منتخبین استعدادهای برتر ورزش دو و میدانی کشور به میزبانی یزد آغاز شده است.

در این مرحله از اردو که در دو بخش پسران و دختران دو رده سنی نوجوانان و جوانان برگزار می شود، 85 ورزشکار دختر و پسر از سراسر کشور حضور دارند و تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی به مدت دو هفته در استان یزد انجام خواهند داد.

دلنیا بیگم جانی و صدف آقاجانی در بخش دختران رده سنی نوجوانان و زانیار رحمانی در بخش پسران رده سنی جوانان سه دونده کردستانی هستند که از سوی فدراسیون دو و میدانی کشور به دومین مرحله اردوی منتخبین استعدادهای برتر ورزش دو و میدانی فراخوانده شده اند.

گفتنی است این مرحله از اردو تا 16 آذر ماه ادامه خواهد داشت.