حسینی: بسیاری از مباحث ۲۴گانه ساختمان هنوز روی زمین مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجید حسینی صبح یکشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: صنعت ساختمان طی سال‌های گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی داشته و کیفیت ساخت‌وساز و رعایت الزامات فنی نسبت به گذشته بهبود یافته است.

وی با اشاره به حوادث و زلزله‌های گذشته افزود: در زلزله‌های سال‌های گذشته، به‌ویژه زلزله سال ۱۳۶۸، صنعت ساختمان با خسارت‌ها و تلفات قابل توجهی مواجه بود، اما امروز با ارتقای استانداردها و رعایت بیشتر ضوابط فنی، شرایط نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده است.

معاون سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان با بیان اینکه ساختمان یکی از صنایع مهم و اثرگذار کشور است، ادامه داد: مباحث متعددی در حوزه صنعت ساختمان باید به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد که یکی از مهم‌ترین آنها موضوع انرژی است.

حسینی گفت: اگر راهکارهای مربوط به بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها در سال‌های گذشته به شکل جدی اجرا می‌شد، امروز بخشی از مشکلات کشور در حوزه انرژی وجود نداشت.

وی نگهداری ساختمان را یکی دیگر از موضوعات مهم و در عین حال مغفول در صنعت ساختمان دانست و اظهار کرد: با وجود اینکه سال‌هاست مباحث مرتبط با نگهداری ساختمان مورد توجه قرار گرفته و ویرایش‌های مربوط به آن انجام شده، اما در عمل هنوز اجرای کامل آن در کشور محقق نشده است.

معاون سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان افزود: نباید منتظر وقوع حادثه بمانیم و پس از آن به فکر شناسایی ساختمان‌های پرخطر و اجرای اقدامات پیشگیرانه باشیم؛ بلکه ایمنی و نگهداری ساختمان باید به صورت مستمر و پیش از وقوع حادثه دنبال شود.

الزام نصب دوربین‌های مداربسته هنوز اجرایی نشده است

حسینی با اشاره به ضرورت افزایش امنیت ساختمان‌ها گفت: استفاده از دوربین‌های مداربسته در ساختمان‌ها علاوه بر افزایش امنیت، می‌تواند در پیشگیری و پیگیری سرقت‌ها و سایر اتفاقات نقش مؤثری داشته باشد.

وی ادامه داد: الزام مربوط به استفاده از دوربین‌های مداربسته در ساختمان‌ها در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شده، اما با وجود گذشت چند سال، هنوز به شکل کامل اجرایی نشده است.

معاون سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان با تأکید بر نقش رسانه‌ها در پیگیری این موضوعات گفت: ارتباط خبرنگاران و رسانه‌ها با سازمان‌های نظام مهندسی باید تقویت شود تا موضوعات مهم این حوزه به مطالبه عمومی تبدیل شده و دستگاه‌های مسئول برای اجرای مقررات، جدی‌تر وارد عمل شوند.

حسینی خاطرنشان کرد: مقررات ملی ساختمان دارای ۲۴ مبحث است که حوزه‌های مختلف صنعت ساختمان را پوشش می‌دهد، اما در بخش قابل توجهی از این مباحث، فاصله میان ابلاغ مقررات و اجرای واقعی آنها همچنان وجود دارد.

مبحث ۱۹؛ مقرراتی که از سال ۷۶ همچنان در انتظار اجرای کامل است

وی با اشاره به مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان که به موضوع صرفه‌جویی در مصرف انرژی اختصاص دارد، گفت: قرار بود اجرای این مبحث از سال ۱۳۷۶ در کشور آغاز شود و در مرحله نخست ساختمان‌های دولتی در اولویت قرار گیرند، اما با وجود گذشت سال‌ها و انجام ویرایش پنجم این مقررات، اجرای کامل آن همچنان محقق نشده است.

معاون سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان تأکید کرد: شرایط امروز کشور در حوزه انرژی نشان می‌دهد که اجرای جدی مقررات مربوط به بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها یک ضرورت است و نباید اجرای این الزامات بیش از این به تعویق بیفتد.

حسینی خواستار ورود جدی‌تر رسانه‌ها به موضوع اجرای مقررات ملی ساختمان شد و گفت: مطالبه‌گری خبرنگاران می‌تواند به ایجاد حساسیت بیشتر در دستگاه‌های مسئول و تسریع در اجرای مقرراتی منجر شود که سال‌هاست ابلاغ شده‌اند اما همچنان در مرحله اجرا با چالش مواجه هستند.