به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، آلپ ارسلان بیرقدار وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه گفت: نخستین واحد نیروگاه هسته‌ای «آق قویو» تا پایان سال ۲۰۲۶ راه‌اندازی خواهد شد و تست‌های لازم برای راه‌اندازی آن در حال انجام است.

وی افزود: روسیه علاقه‌مند است در پروژه جدید احداث یک نیروگاه هسته‌ای در منطقه تراکیه در شمال‌غرب ترکیه مشارکت کند.

نیروگاه هسته ای آق قویو ‌توسط شرکت دولتی روس‌اتم ساخته می‌شود و ترکیه پیش‌تر از توسعه همکاری هسته‌ای با روسیه و احداث نیروگاه‌های جدید در کنار آق قویو خبر داده بود.

نیروگاه هسته‌ای «آق قویو» در استان مرسین در جنوب ترکیه، نخستین نیروگاه هسته‌ای این کشور است که ساخت آن بر اساس توافق سال ۲۰۱۰ میان ترکیه و روسیه آغاز شد. شرکت دولتی روس‌اتم مسئول ساخت این نیروگاه با چهار واحد و ظرفیت مجموع ۴۸۰۰ مگاوات است. ساخت واحد نخست از سال ۲۰۱۸ آغاز شد و در ژوئن ۲۰۲۶، عملیات ساختمانی این واحد به پایان رسید و مراحل آزمایش و راه‌اندازی آن وارد مرحله نهایی شد.

ترکیه همزمان در حال گسترش برنامه هسته‌ای خود و بررسی احداث نیروگاه‌های جدید در نقاط مختلف این کشور است. آنکارا علاوه بر پروژه «آق قویو»، طرح‌هایی برای نیروگاه هسته‌ای در سینوپ و منطقه تراکیه در شمال‌غرب ترکیه دنبال می‌کند. همکاری هسته‌ای با روسیه نیز در سال‌های اخیر گسترش یافته و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، در اول سپتامبر ۲۰۲۶ از برنامه آنکارا برای توسعه همکاری هسته‌ای با مسکو و اجرای پروژه‌های جدید خبر داده است.