حجتالاسلام مصطفی جهانشاهی در حاشیه کارگاه آموزشی مسجد، جهاد و تعالی که در فردوس برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت الگوبرداری از رویداد «فردوس» در دیگر نقاط کشور گفت: در تلاش هستیم رویدادی مشابه با محوریت فعالیتهای جهادی رهبر معظم انقلاب در دوران تبعید در ایرانشهر برگزار کنیم.
وی با اشاره به یکی از دستاوردهای برنامه «فردوس» اظهار کرد: یکی از اتفاقات خوبی که الحمدلله در این برنامه افتاد، توجه به ظرفیتهای مشابه این اتفاق در سایر نقاط کشور بود تا انشاءالله ماجرای فردوس الگویی برای ادامه این مسیر در دیگر نقاط کشور باشد.
حجتالاسلام جهانشاهی افزود: در استان سیستان و بلوچستان نیز، پیش از انقلاب و در دوران تبعید حضرت آقا، اتفاقات مشابه آنچه در فردوس رخ داد، در ایرانشهر نیز اتفاق افتاد که در این زمینه کتابی با عنوان «آقای ایرانشهر» نگارش شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: در ایرانشهر، مسئله سیل مطرح است؛ سیلی که در این منطقه رخ میدهد و حضرت آقا در آن شرایط، گروه جهادی امداد را تشکیل میدهند و به رسیدگی به مردم میپردازند که این اقدام تأثیر بسیار مثبتی بر نگاه مردم میگذارد.
حجتالاسلام جهانشاهی ادامه داد: علاوه بر فعالیتهای مختلف معرفتی، انقلابی و بصیرتی و ارتباطاتی که حضرت آقا با جامعه تشیع و جامعه اهل سنت در ایرانشهر داشتند و همچنین حضور مؤثر ایشان در مسجد آلرسول، کنشگری ایشان در برآورده کردن نیازهای بالفعل مردم در شرایط سیل نیز بسیار قابل توجه است.
وی گفت: در شرایطی که خانههای مردم ویران شده و آنان آواره شده بودند، حضرت آقا خود را به منطقه رساندند، افراد را سازماندهی کردند، کمکها را دریافت و برای توزیع آنها برنامهریزی کردند و به رفع مشکلات مردم و بازسازی خانههای آنان پرداختند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سیستان و بلوچستان افزود: در آن مقطع، حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وجود نداشت و شرایط متفاوتی بر کشور حاکم بود، اما حضرت آقا با استفاده از ظرفیتهای مردمی و بسیج این ظرفیتها به کمک مردم آمدند.
حجتالاسلام جهانشاهی تصریح کرد: الگویی که امروز در حرکتهای جهادی به دنبال آن هستیم، در رفتار حضرت آقا در ایرانشهر بهطور کامل قابل مشاهده است.
وی بیان کرد: بنا داریم در امتداد اتفاق مبارک فردوس، این مسیر را ادامه و امتداد دهیم و انشاءالله رویداد ارزشمندی را نیز در ایرانشهر برگزار کنیم که جزئیات آن متعاقباً اعلام میشود.
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