تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات بازآفرینی شهری

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی در جلسه ستاد بازآفرینی شهری که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی در سالن پیامبر اعظم استانداری زنجان برگزار شد، با بیان اینکه امروز توجه به بخش‌های مختلف در ایجاد رونق اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است، گفت: یکی از این بخش‌ها، مقوله گردشگری است که متاسفانه ظرفیت‌های این بخش در ایجاد رونق اقتصادی مغفول مانده است.

وی با اشاره به بخش‌های مختلف استان در ایجاد رونق اقتصادی، افزود: کشاورزی، معدن و صنعت را باید وجود غالب استان زنجان در ایجاد رونق تولید دانست، هر چند نباید از ظرفیتی که در بافت‌های تاریخی و گردشگری استان وجود دارد نیز غافل بود، این در حالی است که باید تلاش کنیم تا زنجان به جای معبر گردشگری به مقصد گردشگری تبدیل شود.

استاندار زنجان در ادامه از بازار زنجان به عنوان یکی از ظرفیت‌های ارزشمند اقتصادی در این منطقه یاد کرد و ادامه داد: خوشبختانه بازار زنجان همه شرایط لازم را برای قرار گرفتن در تعاریف ملی جهت رونق اقتصادی دارد و معتقدیم باید از ظرفیت این بخش در بعدهای تاریخی، گردشگری و فرهنگی استفاده کرد.

حقیقی از سبزه‌میدان به عنوان یکی از پروژه‌هایی که مردم زنجان در انتظار به سرانجام رسیدن آن بودند، یاد کرد و گفت: مردم زنجان بیش از سه دهه بود که در انتظار به سرانجام رسیدن پروژه بزرگ سبزه‌میدان بودند تا اینکه در ماه‌های اخیر شاهد آغاز عملیات اجرایی این پروژه بودیم و تلاش شده است تا در اجرای این پروژه، بافت تاریخی و فرهنگی آن حفظ شود.

وی با اشاره به لزوم ارائه مشوق‌ها برای نوسازی بافت‌های فرسوده، خاطرنشان کرد: معتقدیم در این زمینه باید ۱۰۰ درصد اعتبارات تخصیص یابد که در این راستا شهرهای خرم‌دره، قیدار و سلطانیه جزو شهرهایی است که نیاز است موافقت‌نامه‌های اجرایی شدن این طرح در سال‌جاری محقق شود.