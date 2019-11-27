به گزارش خبرگزاری مهر، جواد شیخ‌اکبری، مدیر شبکه قرآن و معارف سیما با حضور در مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف با مهدی قره‌شیخلو، رئیس جدید مرکز درباره مباحثی همچون تولیدات رسانه‌ای، همکاری جهت پوشش مسابقات بین‌المللی سال آینده، حوزه‌های آموزش و کودک و نوجوان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار قره شیخلو با بیان اینکه اولویت مرکز امور قرآنی، مسابقات بین‌المللی قرآن کریم است، گفت: برای نخستین‌ بار و با دعوت از ۱۵۰ فعال قرآنی این مسابقات در گروه‌ها و بخش‌های مختلف به صورت ویژه بررسی خواهد شد.

رئیس مرکز امور قرآنی، همیاری و کمک شبکه قرآن و معارف سیما در برگزاری هرچه بهتر مسابقات بین‌المللی قرآن را مهم دانست و عنوان کرد: با توجه به اینکه این شبکه ریاست شورای معارف سیما را نیز برعهده دارد درخواست داریم از ظرفیت دیگر شبکه‌های تلویزیون نیز برای این مسابقات استفاده شود.

جواد شیخ اکبری مدیر شبکه قرآن و معارف سیما نیز با اعلام آمادگی این شبکه به جهت همکاری با مرکز امور قرآنی به خصوص بحث مسابقات قرآن گفت: در حوزه های مختلف و در ۳ دوره زمانی قبل، حین و بعد از برگزاری مسابقات بین‌المللی قرآن کریم فعالیت‌های رسانه‌ای از سوی شبکه قرآن صورت خواهد گرفت.

در اختیار گذاشتن آرشیو تلاوت‌های قاریان از سوی مرکز امور قرآنی جهت بازسازی و تولید مستند توسط شبکه قرآن، ضبط و تولید تلاوت‌ها و برنامه‌های آموزشی بقاع متبرکه، تولید برنامه‌ای جذاب با محوریت استعدادیابی در حوزه تلاوت با همکاری مرکز امور قرآنی و ایجاد تفاهم‌نامه بین طرفین از دیگر مواردی بود که مدیر شبکه قرآن و معارف سیما در این دیدار مطرح کرد.