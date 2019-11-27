لیستی از املاک و مستغلات شهرداری همدان تهیه شود

به گزارش خبرنگار مهر، کامران گردان ظهر چهارشنبه در پنجاه و نهمین جلسه صحن شورای شهر همدان خطاب به معاون شهردار همدان گفت: اعضای شورای شهر همدان درخواست دارند تا شهرداری هزینه‌ها را کاهش دهد و به گونه‌ای عمل کند که بودجه خدمات شهری افزایش نداشته باشد.

کامران گردان در ادامه اظهار داشت: باید لیستی از املاک و مستغلات شهرداری تهیه شود تا اگر ملک معارضی دارد یا هنوز سند به نام شهرداری انتقال داده نشده است، اقدامات لازم انجام شود.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای شهر همدان نیز گرامیداشت هفته بسیج، گفت: امام خمینی(ره) با تفکر بسیجی، انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند و در جنگ 8 ساله نیز با تکیه بر این تفکر، امور را پیش برد.

اکبر کاوسی‌امید افزود: بسیجیان پس از دفاع مقدس در عرصه جهاد سازندگی و دیگر عرصه‌ها با تمام توان حضور یافته و توانستند رتبه‌های نخست و برتر جهان را در بخش‌هایی مانند سلول‌های بنیادین، نانو، هسته‌ای و غیره به دست آورند.

وی با بیان اینکه بسیجیان در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه امنیت نیز نقش اثرگذاری ایفا کردند، اظهار داشت: در جنگ نابرابر همراه با مجاهدت تمامی ایثارگران، پیروز میدان حق در برابر ظالم شدیم و بسیجیان پس از جنگ نیز در عرصه‌های مختلف حاضر شده و در جهاد سازندگی فعالیت کردند.

کاوسی‌امید افزود: در عرصه علمی نیز با تفکر بسیجی همراه با رهنمودهای مقام معظم رهبری به کسب رتبه‌های برتر، دست یافتیم.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای شهر همدان با تأکید بر اینکه بسیجیان شبانه‌روز در تمامی لحظات چشمان بیدار داشته‌اند و کوچکترین اجازه را به دشمن ندادند که به خاک وطن نفوذ کند؛ گفت: بسیجیان در عرصه‌های خدماتی نیز با تشکیل کمک‌های خیریه به کمک مستمندان پرداختند.

کاوسی‌امید با بیان اینکه در سال‌های اخیر نیز بسیجیان در عرصه مدیریت بحران، وقوع سیل، زلزله توانستند به نحو احسن به مردم خدمت‌رسانی کنند، یادآور شد: انقلاب اسلامی با رسیدن به 40 سالگی خود، سختی‌های بسیاری را پشت سر گذاشته و با رسیدن به مرحله بلوغ، نخستین گام خود را برداشته‌است.

وی همچنین گفت: تمامی بسیجیان با تفکر ناب بسیجی تا زمان ظهور مهدی موعود در تمامی عرصه‌ها مقاومت خواهند کرد.