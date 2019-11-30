نوای «صلح و دوستی» در وحدت پیچید/ روایت چکناوریان از دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، تازه‌ترین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران در قالب یادبود شهدای دوران دفاع مقدس و پروژه «صلح و دوستی» لوریس چکناواریان در تالار وحدت تهران روی صحنه رفت.

در بخش اول کنسرت که که جمعه شب هشتم آذر ماه در قالب سومین شب از برگزاری این کنسرت‌ها پیش روی مخاطبان قرار گرفت و به اجرای سوییت سمفونی دفاع مقدس برای کُر و ارکستر اختصاص داشت، قطعه‌های «تشویش»، «حمله»، «فریادها»، «شب شهدا»، «تشییع پیکر شهدا» و«آزادی خرمشهر» با استفاده از اشعار فردوسی به انتخاب و تنظیم یارتا یاران پیش روی مخاطبان قرار گرفت. ساخت این قطعات بنا به گفته چکناوریان بیش از یک دهه طول کشیده که در مجموعه کنسرت‌های اخیر ارکستر سمفونیک تهران به رهبری وی به علاقه مندان ارائه شده است.

بعد از اجرای این بخش بود که محمدباقرنوبخت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه به همراه، حسین دهقان مشاور مقام معظم رهبری در حوزه صنایع دفاعی و پشتیبانی نیروهای مسلح، مهدی افضلی مدیر عامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی، حجت‌الاسلام مازنی رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و تعدادی دیگر از نمایندگان به پشت صحنه اجرا رفته و با عوامل اجرایی برنامه به گپ و گفت پرداخته و از آن‌ها به جهت اجرای این برنامه قدردانی کردند.

رییس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه اجرای این کنسرت که به همت بنیاد فرهنگی هنری رودکی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون این اجرا گفت: طی روزهای گذشته مردم عزیزمان شاهد به صحنه رفتن دو اثر بسیار ارزشمند در صحنه تالار وحدت بودند که بخش اول آن به مناسبت رشادت‌های رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس به هنرمندانه ترین شیوه پیش روی مخاطبان قرار گرفت. در بخش دوم هم که به «صلح و دوستی» ارتباط داشت فضا به گونه‌ای طراحی شده بود که نشان دهد اساساً این دو مقوله مهم و ارزشمند، آیین اصلی دین اسلام است و می‌توان گفت همه آرمان و ماموریت اسلام را ما امشب با زبان هنر شنیدیم به همین جهت بسیار خرسندم که در این اجرا حضور پیدا کردم.

بر اساس این گزارش در بخش دوم کنسرت نیز که به اجرای سوییت سمفونیک «صلح و دوستی» اختصاص داشت قطعاتی با استفاده از اشعار سعدی، فردوسی و حافظ با انتخاب و تنظیم یارتا یاران اجرا شد. «درود»، «بنی آدم»، «سماع»، «داد و بیداد»، «نیایش»، «آشنایی»، «شادی»، «عشق» و سرود «دوستی ملل» که بر اساس سرودهای ملی بیش از هشتاد کشور جهان تنظیم شده بود اسامی قطعات اجرا شده این سوییت سمفونیک بودند.

بردیا کیارس نوازنده و آهنگساز شناخته شده کشورمان که طی سال‌های اخیر فعالیت‌های متعددی در عرصه رهبری ارکستر داشته اما در این مدت بنا به دلایل مختلف از ارکستر سمفونیک تهران جدا شده بود در کنسرت شب گذشته ارکستر سمفونیک تهران به‌عنوان کنسرت مایستر حضور داشت. این در حالی است که شهرداد روحانی مدیر هنری و رهبر دائم ارکستر سمفونیک تهران در اتفاقی جالب توجه در هیچ یک از نوبت‌های اجرای کنسرت‌های این ارکستر طی سه شب اجرا حضور نداشت.

تینا جامه‌گرمی، محمد امین عطایی، فرزاد صیدی، عاطفه سادات حسینی، احسان شامی، عرفان شریف زاده، هومان جلالت، بهار فلسفی، محمد حسن ده لاری، فرشاد شیرانی، سارا نادری، فرمهرحسن بیگلو، آناهیتا خانزاده، مهتاب جعفرزاده، فرناز دارویی نوازندگان ویولن یک، عمادرضا نکویی، مونیکا لران، مهوش عسگری، علیرضا چهره قانی، پیمان شامی، عرفان وکیلی، محمد امین واحدی، سارا بیرامزادگان، موژان میرزایی، محمد علی غریبی، نگین حاتمی، علیرضا گلستانه نوازندگان ویولن دو، کاوه تسعیری، پژمان اختیاری، امین زمان خان، زهرا عبدالله زاده، آتنا زنگنه، همایون هاشم زاده، الهام عادلی زاده، طناز اوستاد اسدللهی، سپیده صفا صفوی، مسعود پوربخت نوازندگان آلتو، ماکان خویی‌نژاد، محمد حسین غریبی، علی آقاجانی، هستی حامد سپاسی، سینا آذرآباد، مسعود فیروزی نژاد، پارسا هادی، کیامهر کشاورز، شهرزاد مجد، میرنوید حمیدی نوازندگان ویولنسل، پورنگ پور شیرازی، مهدی کلانتری، رضا دست فال، فرشید پاتینیان، محمدرضا جبار، نازنین احمد زاده، کیمیا شعربافان نوازندگان ابوا، مینلی دانلیان، یلدا احسانی نوازنده کلارینت، فرشید شیخی، سیامک میردادیان، فاطمه یوسفی نژاد ، نرگس تقی پور نوازندگان هورن، محمدرضا پناهی نژاد نوازنده تیمپانی، بابک میردادیان نوازنده توبا، شمیم مینو نوازنده هارپ، شهرام رکوعی، مه سیما فلاحی، غزاله میرزازاده نوازنده فلوت، علیرضا متوسلی داراب، فرشاد محمدی نوازندگان فاگوت، سیامک کریم پور نوازندگان ترومبون، کاوه میرحسینی، سالار محمد اصغری، آرمین خیردان، فروغ فضلی، ماهان ببری، عرفان فرشی زاده، یاسین کشاورز نوازندگان سازهای ضربی گروه نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران در کنسرت شب گذشته را تشکیل می‌دادند.

حسن سهرابی معاون تولید و آموزش، محمدرضا صفی مدیر داخلی ارکستر، نرگس میردادیان مسئول نت و آرشیو، فاطمه خسروی متصدی کتابخانه ارکستر، واحدخدا پرست و محسن ایلکا پشتیبانی و چیدمان ارکستر گروه اداری ارکستر سمفونیک تهران را تشکیل می‌دادند.