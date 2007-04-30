اساتید نمونه کشور تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم 21 استاد نمونه گروه‌های آموزشی علوم پایه، فنی و مهندسی، علوم انسانی و کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاههای کشور معرفی و تقدیر شدند. اسامی استادان نمونه به شرح زیر است:

گروه علوم پایه

دکتر علی پورجوادی، استاد پایه 28، رشته شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

دکتر حسین محبی، استاد پایه 17، رشته ریاضی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر جمشید منظوری لشکر، استاد پایه 28، رشته شیمی تجزیه، دانشگاه تبریز

دکتر محمد قنادی مراغه، استاد پایه 22، رشته شیمی هسته‌ای و رادیوشیمی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای



گروه فنی و مهندسی

دکتر محمد مهرداد شکریه، استاد پایه 15، مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر محمد ادریسی، استاد پایه 31، مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر محمد یعقوبی، استاد پایه 31، مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز

دکتر علی سعیدی، استاد پایه 24، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر حمید سلطانیانزاده، استاد پایه 16، مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

دکتر حسین محمد ولی سامانی، استاد پایه 33، مهندسی عمران، شهید چمران اهواز

دکتر محمد مهدی نژاد نوری، ‌استادیار پایه 12، رشته الکترونیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دکتر سید جابر صفدری، استادیار پایه 10، مهندسی شیمی، سازمان انرژی اتمی

دکتر امیر رحیمی، استادیار پایه 6، مهندسی شیمی، دانشگاه اصفهان

دکتر فریدون عباسی دوانی، استادیار پایه 20، مهندسی هسته‌ای، دانشگاه شهید بهشتی

گروه علوم انسانی

آیت الله دکتر عباسعلی عمید زنجانی، استاد پایه 27، حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر حسین رحمان سرشت، استاد پایه 26، رشته بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر پروین کدیور، استاد پایه 32، رشته روانشناسی تربیتی، دانشگاه تربیت معلم

دکتر سید کمیل طیبی، دانشیار پایه 16، رشته اقتصاد، دانشگاه اصفهان

دکتر محمد کاظم شاکر،‌ دانشیار پایه 16، رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

دکتر منوچهر صانعی دره بیدی، استاد پایه 24، رشته فلسفه، دانشگاه شهید بهشتی

گروه کشاورزی و منابع طبیعی

دکتر کریم کمالی، استاد پایه 38، رشته حشره شناسی، دانشگاه تربیت مدرس