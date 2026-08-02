بازیکن سابق پرسپولیس سرمربی صنعت نفت شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه صنعت نفت آبادان، محمد نوری بعنوان سرمربی صنعت‌نفت آبادان در بیست و ششمین دوره لیگ برتر انتخاب شد.

از سوی اعضای هیات مدیره موسسه فرهنگی ورزشی صنعت‌نفت آبادان، هدایت طلایی پوشان آبادانی در بیست و ششمین دوره لیگ برتر به محمد نوری سپرده شد.

بازیکن پیشین تیم ملی ایران سابقه کمک اول مربیان در تیم ذوب آهن، ملوان انزلی، گلگهر سیرجان و صنعت‌نفت آبادان را تجربه کرده است.

نوری فصل گذشته نقش موثری در صعود تیم صنعت‌نفت آبادان به لیگ برتر داشت. این مربی همراه تیم ملوان انزلی بهترین نتایج این تیم محبوب شمال کشور را کسب کرد.

لازم به ذکر است که نوری سال ها در تیم فوتبال پرسپولیس عضویت داشت.