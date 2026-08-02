ایوب درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سند ملی ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست، یکی از اسناد مهم اقدام در زمینه ارتقای فرهنگ محیط‌زیستی کشور است و به لحاظ حقوقی و قانونی ۲۶ دستگاه‌ عضو وظیفه اداری و اجرایی دارند که اقدامات خود را در قالب این کارگروه انجام دهند.

وی ادامه داد: تصمیماتی که در سطح استان متناسب با ضرورت‌های محلی گرفته می‌شود، از طریق کارگروه استانی ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست پیگیری خواهد شد.

معاون سیاسی- اجتماعی استانداری اصفهان افزود: ما دستگاه‌ها را پای کار می‌آوریم و در قالب تفاهم‌نامه‌هایی که منعقد خواهیم کرد، مدیران اجرایی را مجاب می‌کنیم که در کنار وظایف ذاتی خود، توجه ویژه‌ای به محیط‌زیست و فرهنگ‌سازی در این عرصه داشته باشند.

درویشی خاطرنشان کرد: با فعال‌سازی کارگروه و مشارکت بخش دولتی و غیردولتی، به‌ویژه تشکل‌های مردم‌نهاد، می‌توان هم مطالبه‌گری کرد و هم از ظرفیت آن‌ها در حوزه گسترده‌ای که از رفتارهای ساده روزمره تا تصمیمات صنعتی، مصرف انرژی و آلودگی آب، خاک و هوا را در بر می‌گیرد، بهره برد. این تصمیمات باید با رویکرد اجتماعی و فرهنگ‌محور اتخاذ شود.

حمایت از سمن‌های محیط‌زیستی وظیفه قانونی دولت است

وی در پاسخ به انتقاد درباره کاهش تعداد تشکل‌های محیط‌زیستی استان اصفهان به ۲۱ مورد طی سال‌های اخیر گفت: دولت دو کار عمده می‌تواند انجام دهد؛ نخست اینکه در چارچوب مقررات، به افرادی که هم‌گرا و علاقه‌مند هستند و نگاه و اقدامات مشترکی تعریف کرده‌اند، مجوز بدهد و فرآیند صدور مجوز را تسهیل و تسریع کند. دوم اینکه زمینه را برای رسیدن آن‌ها به اهدافشان فراهم سازد.

معاون استاندار تأکید کرد: فرهنگ‌سازی محیط‌زیست زمانی موفق می‌شود که مدیران به جذب مشارکت‌های مردمی باور داشته باشند و تشکل‌ها را مؤثر بدانند.

درویشی اضافه کرد: در استانداری اصفهان از زمان روی کار آمدن دولت جدید تلاش خوبی برای ساده‌سازی فرآیندهای پیچیده و دست‌وپاگیر تشکل‌ها، به‌ویژه تشکل‌های محیط‌زیستی، انجام شده است. هر زمان اعلام آمادگی شود، جلسه می‌گذاریم، محدودیت‌ها را می‌شنویم و پیشنهادهای خود تشکل‌ها را برای توسعه برنامه‌هایشان دریافت می‌کنیم.

وی افزود: این یک کار دوطرفه است؛ آن‌ها از ما انتظاراتی دارند و ما نیز از آن‌ها. از این رو باید بنشینیم، گفتگو کنیم و به نتیجه مشترک برسیم.

معاون سیاسی- اجتماعی استانداری اصفهان درباره حمایت از مطالبه‌گری سمن‌های محیط‌زیستی استان تصریح کرد: ما وظیفه حقوقی و اداری داریم این کار را انجام دهیم و اگر نکنیم، تعلل کردیم اما نکته کلیدی این است که دستگاه تخصصی تشکل‌های تخصصی را همکار و شریک خود بداند، نه مزاحم. اگر این باور در دستگاه‌های تخصصی حاکم شود که تشکل‌ها بخشی از نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی هستند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

به گزارش مهر، بر پایه اعلام سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور هم اینک یک هزار و ۵۰ تشکل محیط‌زیستی در کشور فعال است که از این تعداد ۲۱ تشکل مربوط به استان اصفهان است. به گفته اعظم روانفر، رئیس اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان شمار تشکل‌های روی کاغذ ۳۶ مورد بوده اما تعداد دارای مجوز معتبر ۱۴ تشکل است.