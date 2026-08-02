به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شورای علوم و فناوریهای نوین ایران در استان لرستان با هدف همافزایی میان دستگاههای علمی، دانشگاهی و اجرایی برای توسعه زیستبوم فناوری ویژه کودکان و نوجوانان برگزار شد.
این نشست با حضور مصطفی پردلی رئیس کانون علوم و فناوریهای نوین ایران (کافنا)، رضا داوری مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان، ناهید پرویزپور مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان، رؤسای پارک علم و فناوری و بنیاد نخبگان استان، نمایندگان دانشگاه لرستان، اداره استعدادهای درخشان (سمپاد) و جمعی از نوجوانان مستعد و فعال علمی خرمآباد برگزار شد.
آینده علمی کشور از مسیر آموزشهای نوین میگذرد
رئیس کانون علوم و فناوریهای نوین ایران در این نشست با تشریح مأموریتها و برنامههای این مجموعه، اظهار کرد: آینده علمی و فناوری ایران اسلامی از بستر آموزشهای نوین، شناسایی استعدادها و پرورش خلاقیتهای کودکان و نوجوانان شکل میگیرد.
وی افزود: اگر قرار است نسلی توانمند، خلاق، مسئلهمحور و آماده نقشآفرینی در آینده کشور تربیت شود، باید از همان دوران کودکی و نوجوانی فرصت تجربه، پرسشگری، آزمون و خطا، پژوهش و حل مسئله برای آنان فراهم شود.
پردلی با تأکید بر اینکه سرمایهگذاری بر نسل نوجوان، سرمایهگذاری برای آینده کشور است، تصریح کرد: باید زمینهای فراهم شود تا کودکان و نوجوانان بتوانند استعدادهای خود را در محیطی علمی و خلاق شکوفا کنند و از همان سالهای نخست با مفاهیم فناوری، نوآوری و پژوهش آشنا شوند.
عبور از آموزشهای سنتی به سمت آموزشهای تجربهمحور
رئیس کافنا با اشاره به رویکردهای جدید این مجموعه، اظهار داشت: مأموریت اصلی کافنا عبور از آموزشهای صرفاً نظری و حرکت به سمت آموزشهای تجربهمحور، پروژهمحور و کارگاهی است.
وی ادامه داد: کودکان و نوجوانان باید بتوانند آموختههای علمی خود را در موقعیتهای واقعی به کار بگیرند، مسائل پیرامون خود را شناسایی کنند و برای حل آنها ایده و راهکار ارائه دهند.
پردلی بیان کرد: هدف ما این است که اعضای کانون، علم را تنها در قالب کتاب و کلاس درس دنبال نکنند، بلکه آن را در زندگی روزمره لمس کرده و کاربرد واقعی علوم را تجربه کنند.
نوجوانان لرستان ظرفیتهای ارزشمند علمی دارند
رئیس کانون علوم و فناوریهای نوین ایران با اشاره به ظرفیتهای انسانی و علمی لرستان، گفت: این استان از سرمایههای ارزشمند علمی، فرهنگی و انسانی برخوردار است و نوجوانان لرستانی بارها توانایی، خلاقیت و انگیزه بالای خود را در عرصههای علمی و فناورانه به اثبات رساندهاند.
وی افزود: وظیفه دستگاههای مسئول، شناسایی، هدایت و حمایت از این استعدادها و فراهم کردن مسیر رشد مستمر برای آنان است تا بتوانند در آینده نقش مؤثری در توسعه علمی کشور ایفا کنند.
راهاندازی مرکز کافنا در لرستان گامی در مسیر عدالت آموزشی
پردلی راهاندازی مرکز علوم و فناوریهای نوین در لرستان را اقدامی مهم برای توسعه عدالت آموزشی دانست و اظهار کرد: ایجاد مرکز کافنا در استان، زمینه دسترسی کودکان و نوجوانان به آموزشهای نوین، تجهیزات علمی، آزمایشگاهها، کارگاههای تخصصی و فرصتهای پژوهشی را فراهم خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: عدالت آموزشی زمانی محقق میشود که همه کودکان و نوجوانان، فارغ از محل زندگی یا شرایط جغرافیایی، از فرصتهای برابر برای رشد استعدادهای خود برخوردار باشند.
توسعه زیستبوم فناوری نیازمند همافزایی دستگاههاست
رئیس کانون علوم و فناوریهای نوین ایران با تأکید بر ضرورت همکاری همه نهادهای علمی و اجرایی، گفت: توسعه فعالیتهای علمی و فناورانه کودکان و نوجوانان، مسئولیت یک دستگاه نیست و بدون مشارکت و همافزایی میان دانشگاهها، پارکهای علم و فناوری، بنیاد نخبگان، آموزش و پرورش، مراکز رشد و سایر نهادهای مرتبط، امکان تحقق اهداف این حوزه وجود ندارد.
پردلی افزود: شکلگیری یک زیستبوم پویا برای کشف و پرورش استعدادهای نوجوانان نیازمند همکاری منسجم تمامی دستگاههای عضو شورای علوم و فناوری است و این همافزایی میتواند زمینهساز تربیت نسلی خلاق، نوآور و مسئلهمحور برای آینده ایران اسلامی باشد.
نظر شما