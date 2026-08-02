به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری کیودو امروز یکشنبه به نقل از نتایج یک نظرسنجی سراسری گزارش داد که ۷۶ درصد از مردم ژاپن از حفظ سه اصل غیرهسته‌ای این کشور حمایت می‌کنند. این سه اصل عبارت‌اند از: نداشتن سلاح های هسته ای، نساختن این سلاح ها و عدم صدور مجوز استقرار آن در خاک ژاپن.

این اصول، ژاپن را متعهد می‌کند که سلاح هسته‌ای در اختیار نداشته باشد، آن را تولید نکند و اجازه ورود سلاح‌های هسته‌ای به قلمرو یا آب‌های سرزمینی خود را ندهد.

این نظرسنجی همچنین نشان داد که ۷۷ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند ژاپن نباید به سیاست اشتراک هسته‌ای روی آورد؛ ترتیبی که بر اساس آن آمریکا سلاح‌های هسته‌ای خود را در ژاپن مستقر می‌کند تا به‌طور مشترک مورد استفاده قرار گیرد.

در بخش دیگری از نظرسنجی، درباره اقدامات اخیر آمریکا سؤال شد. در مجموع، ۹۰ درصد از پاسخ‌دهندگان اعلام کردند که با اقدام نظامی آمریکا علیه ایران و ونزوئلا مخالف هستند.

در این نظرسنجی از شرکت کنندگان درباره تصمیم دولت ژاپن در ماه آوریل مبنی بر لغو ممنوعیت چند دهه‌ای صادرات سلاح‌های مرگبار نیز سؤال شد. ۵۳ درصد بر این باورند که ممنوعیت صادرات سلاح‌های مرگبار باید حفظ شود یا این سیاست مورد بازنگری قرار گیرد.

این نظرسنجی توسط انجمن پژوهش افکار عمومی ژاپن انجام شده و جامعه آماری آن ۳ هزار نفر بوده است.

پیشتر وزارت خارجه چین نسبت به هرگونه اقدامی که ژاپن ممکن است برای تغییر سه اصل غیرهسته‌ای خود یا اجازه استقرار سلاح‌های هسته‌ای آمریکا در خاک خود انجام دهد هشدار داد و اعلام کرد چنین اقداماتی نظام منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را تضعیف کرده و امنیت منطقه‌ای را تهدید می‌کند.