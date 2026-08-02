۵۰ هزار تخت بیمارستانی باید نوسازی شود؛ چقدر بودجه نیاز است

یدالله سهرابی، در گفتگو با خبرنگار، در ابتدا به ارزیابی وضعیت بیمارستان‌های فرسوده در کشور پرداخت و گفت: متأسفانه یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز نظام سلامت، فرسودگی زیرساخت‌های بیمارستانی است.

وی افزود: بر اساس آمارهایی که طی سال‌های اخیر از سوی مسئولان وزارت بهداشت منتشر شده، بخش قابل توجهی از بیمارستان‌های کشور عمر بالایی دارند و از نظر ایمنی یا زیرساختی نیازمند بازسازی یا جایگزینی هستند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد: با توجه به اینکه در هنگام وقوع حوادث طبیعی همچون زلزله، مراکز درمانی خصوصا بیمارستان ها باید مامن امنی برای بیماران و مراجعه کنندگان باشند؛ این موضوع بسیار مهم و قابل تامل است.

۵۰ هزار تخت بیمارستانی باید نوسازی شود

وی با اعلام این مطلب که حدود ۵۰ هزار تخت بیمارستانی نیازمند نوسازی یا جایگزینی هستند، گفت: در برخی برآوردها و کارشناسی های علمی و فنی، تعداد تخت‌های نیازمند مقاوم‌سازی بیش از این عدد اعلام شده است که این اختلاف به تفاوت در معیارهای ارزیابی فرسودگی بازمی‌گردد.

سهرابی در پاسخ به این سئوال که برای بازسازی این زیرساخت‌ها چه میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز است، افزود: نوسازی بیمارستان‌ها پروژه‌ای بزرگ و سرمایه‌بر است. برآوردهای مالی نیز با توجه به زمان، نرخ تورم و نوع پروژه متفاوت بوده است. برای نمونه، در سال ۱۴۰۱ اعلام شد که نوسازی ۵۰ هزار تخت بیمارستانی به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد؛ که در حال حاضر با توجه به تورم و بحث های ارزی این عدد نیز بیشتر خواهد بود.

وی ادامه داد: در سال‌های بعد، وزارت بهداشت برای همین تعداد تخت، برآوردی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان ارائه کرد که احتمالاً ناشی از تغییر در شیوه محاسبه یا اولویت‌بندی پروژه‌ها بوده است. علاوه بر این، حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان نیز برای ایمن‌سازی بیمارستان‌های موجود مورد نیاز اعلام شده و بازسازی تأسیسات ۴۷۵ بیمارستان نیز در برنامه‌های وزارت بهداشت قرار گرفته است.

تاثیر نوسازی بیمارستان‌ها بر سلامت مردم

عضو شورای عالی نظام پزشکی، در خصوص تاثیر نوسازی بیمارستان‌ها بر سلامت مردم، گفت: این موضوع فقط یک پروژه عمرانی نیست، بلکه مستقیماً با جان انسان‌ها ارتباط دارد. بیمارستان‌های نوسازی‌شده از ایمنی بیشتری در برابر زلزله، آتش‌سوزی و سایر بحران‌ها برخوردارند. همچنین به‌روزرسانی سیستم‌های تهویه، آب، فاضلاب و بخش‌های ایزوله، نقش مهمی در کاهش عفونت‌های بیمارستانی دارد.

وی افزود: طراحی استاندارد فضاهای درمانی نیز احتمال خطاهای پزشکی را کاهش می‌دهد و سرعت ارائه خدمات اورژانس و جراحی را افزایش می‌دهد. در نهایت، بیماران خدمات با کیفیت‌تری دریافت می‌کنند و کارکنان نیز در محیطی ایمن‌تر و کارآمدتر فعالیت خواهند کرد.

نوسازی بیمارستان‌ها یک سرمایه‌گذاری بلندمدت است

سهرابی در پاسخ به این سئوال که برخی معتقدند هزینه نوسازی بیمارستان‌ها بسیار سنگین است. آیا این سرمایه‌گذاری از نظر اقتصادی توجیه دارد، گفت: بدون تردید توجیه دارد. در اقتصاد سلامت، نوسازی بیمارستان‌ها یک سرمایه‌گذاری بلندمدت است، نه یک هزینه صرف. بیمارستان‌های فرسوده سالانه مبالغ هنگفتی را صرف تعمیرات، نگهداری و رفع خرابی تأسیسات می‌کنند. با نوسازی، این هزینه‌ها به شکل قابل توجهی کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، استفاده از تجهیزات نوین، عایق‌بندی مناسب و سیستم‌های هوشمند می‌تواند مصرف برق، آب و گاز را بین ۲۰ تا ۴۰ درصد کاهش دهد.

وی افزود: همچنین با بهبود کیفیت خدمات، مدت بستری بیماران کاهش یافته و ظرفیت پذیرش بیمارستان افزایش پیدا می‌کند که به معنای بهره‌وری بیشتر است. موضوع مهم دیگر، کاهش خسارت‌های ناشی از حوادث است. مقاوم‌سازی ساختمان‌ها از خسارت‌های سنگین زلزله و آتش‌سوزی جلوگیری می‌کند و از تحمیل هزینه‌های چند برابری پس از بحران می‌کاهد. علاوه بر آن، محیط کاری استاندارد باعث کاهش فرسودگی شغلی کارکنان، افزایش کیفیت خدمات درمانی و کاهش خطاهای پزشکی می‌شود. در نهایت، با کاهش خرابی تجهیزات و جلوگیری از ارجاع بیماران به مراکز دیگر، هزینه‌هایی که از جیب مردم پرداخت می‌شود نیز کاهش خواهد یافت.

بازسازی بیمارستان‌ها یک ضرورت ملی است

سهرابی در پایان گفت: امروز بسیاری از بیمارستان‌های کشور بیش از سه تا پنج دهه قدمت دارند و ادامه فعالیت آنها بدون نوسازی، علاوه بر افزایش هزینه‌ها، می‌تواند سلامت بیماران را نیز با خطر مواجه کند. بنابراین، بازسازی بیمارستان‌ها یک ضرورت ملی است و همه تصمیم سازان و تصمیم گیران، خصوصا مجلس؛ در تصویب بودجه و دولت در اجرا، نگاه ویژه ای به موضوع داشته باشند.‌ هرچند اجرای این طرح‌ها به سرمایه‌گذاری قابل توجهی نیاز دارد، اما دستاوردهای آن شامل افزایش ایمنی بیماران و کارکنان، کاهش مرگ‌ومیر ناشی از حوادث، ارتقای کیفیت خدمات درمانی، کاهش هزینه‌های نگهداری و مصرف انرژی، افزایش بهره‌وری نظام سلامت و صرفه‌جویی اقتصادی در بلندمدت خواهد بود.

عضو شورای عالی نظام پزشکی تاکید کرد: به باور من، هر ریالی که امروز برای نوسازی زیرساخت‌های درمانی هزینه شود، در آینده با کاهش هزینه‌های عملیاتی، جلوگیری از خسارت‌های ناشی از فرسودگی و افزایش کارایی نظام سلامت، چندین برابر به جامعه بازخواهد گشت. نوسازی بیمارستان‌ها، سرمایه‌گذاری برای حفظ جان انسان‌ها و تضمین آینده نظام سلامت کشور است.