به گزارش خبرنگار مهر، حبیب ستوده‌نژاد، آخرین وضعیت ورزشگاه‌های استان را در آستانه آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال تشریح کرد و با اشاره به روند تعویض چمن ورزشگاه تختی اظهار کرد: فرآیند برگزاری مناقصه این پروژه در حال انجام است و از طریق سامانه مربوطه پیگیری می‌شود.

ستوده‌نژاد افزود: با توجه به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای اجرای پروژه و ضرورت کاشت پاییزه چمن، ورزشگاه تختی در فصل پیش رو امکان میزبانی از مسابقات لیگ برتر را نخواهد داشت. عملیات کاشت چمن باید در شهریور یا مهرماه انجام شود و پس از آن نیز تا زمان آماده‌سازی کامل زمین، ورزشگاه از چرخه بهره‌برداری خارج خواهد بود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران ادامه داد: برآوردها نشان می‌دهد ورزشگاه تختی تا خرداد سال آینده آماده برگزاری مسابقات نخواهد شد و در این مدت عملیات تعویض چمن و اصلاح زیرسازی زمین ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه درباره گزینه‌های جایگزین برای میزبانی مسابقات لیگ برتر گفت: در حال حاضر سه ورزشگاه در تهران و شهرستان‌های اطراف از زیرساخت لازم برای میزبانی برخوردار هستند. ورزشگاه‌های شهدای شهر قدس، اسلامشهر و دستگردی می‌توانند میزبان مسابقات لیگ برتر باشند.

ستوده‌نژاد تأکید کرد: این ورزشگاه‌ها از نظر زیرساختی شرایط لازم را دارند و به باشگاه‌ها اعلام شده است که می‌توانند برای استفاده از آنها قرارداد منعقد کنند. اداره کل ورزش و جوانان استان تهران نیز آمادگی دارد در این زمینه همکاری‌های لازم را با باشگاه‌ها انجام دهد.

وی درباره وضعیت مالکیت این ورزشگاه‌ها نیز توضیح داد: ورزشگاه دستگردی در اختیار فراجا، ورزشگاه شهدای شهر قدس متعلق به شهرداری و ورزشگاه اسلامشهر نیز از دیگر گزینه‌های قابل استفاده برای برگزاری مسابقات لیگ برتر در استان تهران است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران در پاسخ به پرسشی درباره احتمال استفاده باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس از این ورزشگاه‌ها گفت: تاکنون هیچ درخواستی از سوی این دو باشگاه به اداره کل ورزش و جوانان استان تهران ارائه نشده است. باشگاه‌ها می‌توانند به‌صورت مستقیم با ورزشگاه مورد نظر خود قرارداد منعقد کرده و آن را برای تأیید و تعیین ورزشگاه میزبان به سازمان لیگ ارائه دهند.

وی افزود: باشگاه‌ها موظف هستند ورزشگاه‌های شماره یک و شماره دو خود را به سازمان لیگ معرفی کنند و این سازمان بر اساس قراردادهای ارائه‌شده، ورزشگاه محل برگزاری مسابقات هر تیم را تعیین خواهد کرد.

ستوده‌نژاد همچنین شایعه انتقال چمن ورزشگاه آزادی به ورزشگاه تختی را رد کرد و گفت: این موضوع صحت ندارد. ورزشگاه تختی از ابتدا با مشکل زیرسازی مواجه بوده و علاوه بر تعویض چمن، زیرسازی زمین نیز باید به‌طور کامل اصلاح شود؛ بنابراین انتقال چمن ورزشگاه آزادی به تختی در دستور کار نیست.

وی در پایان درباره انتقال بخشی از چمن ورزشگاه تختی به ورزشگاه قرچک اظهار کرد: حدود چهار هزار مترمربع از چمن موجود به ورزشگاه قرچک منتقل شده و پیمانکار نیز عملیات حمل و نصب آن را انجام داده است. این بخش از پروژه هم‌اکنون در حال اجراست.

بر این اساس، ورزشگاه تختی به دلیل اجرای پروژه تعویض چمن و اصلاح زیرسازی، در فصل پیش‌روی لیگ برتر از چرخه میزبانی خارج خواهد بود و سه ورزشگاه شهدای شهر قدس، اسلامشهر و دستگردی گزینه‌های اصلی میزبانی مسابقات در استان تهران محسوب می‌شوند.